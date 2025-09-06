Come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire. Ed è proprio per questo che l’Inter non ha mai mollato la presa su Lookman, che rischia di arrivare ad Appiano durante il mercato invernale.

Il destino di Ademola Lookman continua a essere al centro delle discussioni di mercato. L’attaccante nigeriano, convocato dalla sua nazionale e quindi destinato a un’assenza non breve in occasione della Coppa d’Africa, sta vivendo settimane complicate con l’Atalanta. Dopo l’esplosione nelle scorse stagioni, la sua parabola a Bergamo sembra aver imboccato una curva discendente. Questa estate ha lasciato intendere chiaramente la sua volontà di cambiare aria, arrivando persino a giurare amore all’Inter con un post pubblico che non era passato inosservato. Da quel momento, il rapporto con la società orobica si è incrinato. La Dea, guidata da Ivan Juric, non ha mai voluto abbassare le proprie pretese economiche, fissando a 50 milioni di euro la valutazione del cartellino. Una cifra che ha fatto saltare i piani di Cristian Chivu e dei dirigenti nerazzurri, nonostante settimane di trattative serrate.

Il mancato trasferimento ha avuto ripercussioni sul rendimento del giocatore, finito improvvisamente ai margini del progetto tecnico. Una situazione che non è sfuggita né agli addetti ai lavori né alle altre società. Perché, nonostante le difficoltà di questi mesi, Lookman resta un profilo appetibile a livello internazionale: in Turchia e in Arabia Saudita il suo nome è molto caldo, e anche in Premier League diverse squadre hanno sondato il terreno. Il fascino dell’Inter, però, non è mai svanito. Nonostante la delusione estiva, la pista che porta ad Appiano Gentile continua a essere più che concreta. E con il mercato invernale alle porte, il matrimonio rimandato potrebbe finalmente andare in scena.

Inter, gennaio può essere la volta buona per Lookman

Il nome di Ademola Lookman non è mai uscito davvero dai radar dell’Inter. Lo confermano anche le parole di Fabio Costantino, direttore di FcInterNews.it, che ai microfoni di Ti Amo Calciomercato ha spiegato come i nerazzurri fossero pronti già in estate a puntare forte sull’esterno offensivo. Nulla di fatto, alla fine. Non è tutto finito però, perché gennaio potrebbe essere un mese cruciale dalla parti di Appiano Gentile. Le condizioni per un eventuale trasferimento in inverno dipenderanno da diversi fattori: innanzitutto dalla stagione dell’Atalanta, che dovrà capire se potrà privarsi di un elemento di valore, ma anche dallo stato d’animo del giocatore, che difficilmente accetterà di restare ai margini ancora a lungo. La partecipazione alla Coppa d’Africa complica ulteriormente i piani, perché Lookman potrebbe essere disponibile solo a febbraio inoltrato.

Nonostante ciò, la volontà dell’Inter resta chiara: se ci saranno spiragli economici più favorevoli e se la necessità di inserire un elemento creativo in attacco dovesse diventare impellente, i nerazzurri torneranno alla carica. Non possiamo saperlo a priori, bisogna vedere come andrà la stagione, se questa figura diventa più che necessaria nel frattempo, se Lookman può spostarsi a condizioni migliori – ha dichiarato Costantino. In prospettiva, un altro elemento pesa: “La prossima estate, ad un anno dalla scadenza del contratto, Lookman nemmeno chiederà il permesso per andare via”. Per i tifosi nerazzurri, dunque, gennaio può davvero rappresentare la volta buona. Dopo un’estate di attese e frustrazioni, la pista che porta a Lookman potrebbe trovare l’esito sperato.