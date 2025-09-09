L’Inter sul mercato con la telenovela Lookman ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo giorno, ora arriva il finale.

La nuova Inter, guidata da Cristian Chivu, è partita con grandi ambizioni e altrettante aspettative. Il tecnico rumeno si è ritrovato subito a dover fare i conti con una sessione di mercato che ha regalato emozioni, colpi di scena e anche qualche delusione.

Infatti, il nome che più di tutti ha acceso la fantasia dei tifosi è stato quello di Ademola Lookman, attaccante esterno dell’Atalanta, reduce da stagioni di altissimo livello e con una voglia dichiarata di misurarsi su palcoscenici ancora più importanti.

Lookman: ecco quando arriva

La trattativa sembrava potersi concretizzare in ogni momento, anche perché il calciatore non aveva mai nascosto la sua intenzione di accettare la corte dell’Inter. Però l’Atalanta è stata irremovibile. La società bergamasca ha alzato un muro, respingendo ogni offerta e mostrando la volontà di trattenere Lookman a tutti i costi, almeno per questa stagione. Così, nonostante la pressione crescente e la speranza dei tifosi nerazzurri di vederlo presto a San Siro, il trasferimento è definitivamente saltato, lasciando l’amaro in bocca a chi già pregustava un tridente spettacolare.

Eppure, come spesso accade nel calcio, le storie che sembrano chiuse possono improvvisamente riaprirsi. Oggi infatti emergono nuove indiscrezioni che ribaltano lo scenario. L’Inter non ha mollato la presa e continua a lavorare sottotraccia, pronta a cogliere qualsiasi spiraglio utile. Il calciatore è, ormai, in rotta con la società e fuori rosa e a gennaio sarà ad un anno dalla scadenza. Le voci raccontano, però, di una clausola che sarebbe spuntata quasi dal nulla e che potrebbe rimettere tutto in discussione. Una possibilità che fino a qualche settimana fa sembrava pura utopia, ma che ora diventa un’opzione concreta.

Certo, per il momento i dettagli restano avvolti da un alone di mistero, e l’Inter non vuole scoprire le proprie carte troppo presto. Quel che è certo, però, è che Lookman ha voglia di cambiare aria e il suo rapporto con l’Atalanta rischia di incrinarsi ulteriormente. Se l’operazione non dovesse concretizzarsi a gennaio, la prossima estate il giocatore non intende chiedere nemmeno il permesso: a un anno dalla scadenza contrattuale, la sua cessione diventerà inevitabile, a meno che non venga esercitata una clausola per il rinnovo automatico di un’ulteriore stagione.

Uno scenario che lascia aperti più di un punto interrogativo ma che, senza ombra di dubbio, mantiene viva la speranza dell’Inter e dei suoi tifosi. L’idea di vederlo con la maglia nerazzurra resta attuale e la telenovela Lookman potrebbe essere soltanto all’inizio. Il mercato, si sa, non dorme mai, e quello che oggi sembra complicato domani potrebbe trasformarsi in un colpo da prima pagina.