Inter rovinata, Marotta su tutte le furie: l’annuncio stronca i nerazzurri

L’Inter continua a lavorare sul campo, mentre per quanto riguarda il calciomercato non sembrano esserci notizie incoraggianti.

L’Inter, dopo un avvio complicato, se esclusiamo per un attimo la pesante sconfitta contro il Napoli allo stadio Maradona, sta portando avanti una stagione davvero ottima e di grandissimo livello.

In Serie A si trova a distanza davvero ravvicinata dal Napoli capolista, mentre in Champions League dopo quattro partite è a punteggio pieno. L’allenatore Cristian Chivu, sicuramente, sta ottenendo risultati che possiamo tranquillamente definire assolutamente eccezionali e a dir poco considerevoli. Per quanto riguarda il calciomercato, però, attenzione alle mosse della dirigenza.

Anche quanto viene fatto dal punto di vista dei trasferimenti in entrata e in uscita è in effetti molto importante e proprio per questa ragione non va assolutamente sottovalutato, quindi cerchiamo di vederci chiaro in tal senso. Anche perché, a riguardo, ci potrebbe essere una grande delusione da valutare per la squadra milanese.

Inter, brutte notizie: di cosa si tratta

Ciò a cui facciamo riferimento è quella che potrebbe essere la decisione definitiva per quanto riguarda Santiago Castro. Il Bologna, infatti, sembra chiaramente intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore argentino. Il sudamericano, arrivato a gennaio 2024 per circa 13 milioni di euro dal Velez Sarsfield, si trova attualmente sotto contratto fino al 2028. La scoietà italiana però pare intenzionata a trattare per un accordo fino al 2029 con tanto di raddoppio dell’ingaggio da 500.000 euro a un milione netto più bonus annui. Fino a questo momento, il calciatore inq uestione ha siglato 15 reti e 10 assist in 65 presenze.

L’Inter continua a essere molto interessata al giocatore che tanto ricorda per grinta, carisma, movenze e qualità tecniche il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Ricordiamo che la scorsa estate Castro ha rifiutato un’offerta ricchissima presentata dall’Al-Hilal, in cui attualmente l’allenatore è Simone Inzaghi. Riguardo al suo futuro, nulla è ancora detto, tuttavia ciò che possiamo affermare con una certa sicurezza è che Santiago Castro è un punto fermo del Bologna di Vincenzo Italiano.

Un talento vero, di cui il club detentore della Coppa Italia 2024/25 preferirebbe non privarsi tanto facilmente. E infatti, non certamente per caso, la dirigenza intende limare il suo contratto al più presto. Se proprio dovrà vederlo partire, che sia per una cifra di un certo calibro. Del resto, il Bologna è una società seria, organizzata e a posto con i conti, quindi giustamente ci tiene a portare avanti i propri interessi senza fare favori a nessuno. Un po’ come accadde al tempo con Calafiori, quando venne ceduto a peso d’oro all’Arsenal.