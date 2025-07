La Juventus ha messo la freccia sull’Inter: i bianconeri vogliono il giovane difensore, nerazzurri spiazzati.

Juventus e Inter non si sono ancora sfidate apertamente in questo calciomercato estivo, come invece accaduto in passato. In tanti ricorderanno la corsa a Gleison Bremer, poi vinta dai bianconeri, ma anche la battaglia per Davide Frattesi in cui fu l’Inter a spuntarla. Stando ai rumors pare che nelle prossime settimane ci siano ottime possibilità di vedere le due eterne rivali dare vita a un nuovo scontro di mercato.

Stiamo parlando di Giovanni Leoni, un giocatore che piace tantissimo sia a Comolli che a Marotta. Nella scorsa stagione il giovane difensore del Parma è riuscito a giocare con continuità da quando sulla panchina dei ducali si è seduto Cristian Chivu. Leoni ha sfoderato delle prestazioni maiuscole anche contro le big, garantendo un contributo importante alla permanenza del Parma in Serie A.

Il rendimento del 18enne romano ha subito attirato l’attenzione dei top club. In prima fila sembrava esserci proprio l’Inter: il neo tecnico Chivu aveva fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che avrebbe gradito molto poter avere di nuovo a disposizione un talento cristallino come Leoni. Un colpo anche di grande prospettiva, vista la necessità del club di svecchiare la difesa. Tuttavia proprio in queste ore si registra l’inserimento della Juventus: il blitz di Comolli può far saltare i piani dell’Inter.

Inter beffata dalla Juve: sorpasso bianconero per il gioiello

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri si sono iscritti alla corsa per il gioiello del Parma. Igor Tudor, allenatore della Juventus, è rimasto letteralmente stregato da Leoni nel match del Tardini dello scorso 23 aprile, che ha visto i gialloblu imporsi sui bianconeri grazie al gol di Pellegrino.

In quell’occasione Leoni annullò sia Dusan Vlahovic che Randal Kolo Muani: una prestazione super, quella del giovane difensore, che Tudor ha provveduto a segnarsi sul taccuino. Secondo il quotidiano romano la Juve starebbe operando il sorpasso sull’Inter per il giovane talento dei ducali: un’operazione comunque non semplice, anche perché il Parma non è intenzionato a fare sconti sul prezzo del cartellino.

Per strappare Leoni agli emiliani bisogna infatti sborsare almeno 30 milioni di euro. L’Inter sta pensando di inserire nella trattativa Sebastiano Esposito come contropartita; anche la Juve potrebbe proporre uno dei suoi giovani – come ad esempio Rouhi o Adzic – per abbassare il prezzo del giocatore.