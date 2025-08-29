La Juve resta focalizzata sul mercato, la dirigenza pensa a un nuovo attaccante nonostante l’arrivo imminente di Kolo Muani.

Il 2 a 0 rifilato al Parma alla prima di campionato ha restituito immediatamente il profumo di una Juve diversa, più affamata e vicina a quella che i tifosi vogliono rivedere. Igor Tudor, alla sua prima in panchina, ha trasmesso fin da subito intensità e spirito combattivo, qualità che erano mancate nella scorsa stagione.

Senza ombra di dubbio, l’esordio ha mostrato una squadra più compatta e decisa, ma anche se il campo ha dato segnali incoraggianti, la società sa bene che non può fermarsi qui. Infatti, la dirigenza bianconera è già al lavoro per completare la rosa, perché il percorso verso la rinascita non può passare solo dal carattere. Servono uomini nuovi, soprattutto davanti.

Altro attaccante per la Juve, Comolli sta per piazzare il colpo

Il tema caldo è l’attacco. La Juventus, nonostante tutte le difficoltà incontrate sul fronte cessioni e la complicata gestione di alcuni giocatori rimasti in bilico, non esclude affatto un altro colpo offensivo. L’arrivo di Kolo Muani, ormai prossimo, darà senza dubbio profondità e qualità, però il club non vuole limitarsi a un solo rinforzo. L’idea è quella di inserire un profilo giovane, futuribile, ma allo stesso tempo pronto a contribuire da subito. Il problema, come spesso accade nelle ultime ore di mercato, è il tempo: le settimane sono volate e ora la dirigenza ha pochissimo margine per muoversi.

Tudor dal canto suo ha espresso chiaramente il bisogno di avere più alternative offensive, perché una stagione lunga e densa di impegni non può essere affrontata solo con poche soluzioni. L’ideale sarebbe un attaccante dinamico, capace di attaccare la profondità e dare respiro a Kolo Muani e David, ma senza ingolfare il monte ingaggi. La società sta quindi valutando profili che abbiano un ingaggio sostenibile e, allo stesso tempo, margini di crescita.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Lois Openda, 25 anni, punta belga in forza al Lipsia. Rapido, potente, con un grande senso del gol e già abituato a competere ad alti livelli, Openda rappresenterebbe un investimento importante ma anche una scommessa intrigante per il futuro. Non è un affare semplice, perché il Lipsia non intende svenderlo, però la Juve lo tiene in cima alla lista.

Altro nome che circola è quello di Nicolas Jackson, 24 anni, attaccante senegalese del Chelsea. Giocatore dalle doti fisiche impressionanti e dal fiuto del gol notevole, Jackson ha attirato anche l’interesse del Bayern Monaco, che in queste ore sembra in vantaggio nella corsa al giocatore. Una concorrenza difficile da battere, soprattutto considerando la potenza economica del club tedesco.

Il mercato della Juventus, dunque, resta apertissimo e pieno di incognite. Tudor ha già dato la scossa alla squadra sul campo, ma sa bene che per continuare a crescere servono rinforzi concreti. L’esordio col Parma ha mostrato segnali incoraggianti, però la vera partita si gioca fuori dal rettangolo verde: trovare l’attaccante giusto, giovane e sostenibile, in un mercato che corre veloce. Comolli e i suoi hanno pochissimo tempo, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di restare a guardare.