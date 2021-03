Kylian Mbappé al centro delle cronache rosa: il 22enne campione del mondo con la Francia si è ritrovato protagonista di un fatto curioso, ovvero di una notte di follie in albergo secondo Alberto Dandolo del settimanale Oggi con l’italiana Maria Luisa Jacobelli, napoletana di 28 anni.

Voci di corridoio parlano di urla e schiamazzi provenienti dalla sua camera all’hotel a cinque stelle Sofitel di Parigi, preso d’assalto dai giornalisti nelle ultime ore, con la ragazza, figlia del direttore del quotidiano Tuttosport, Xavier Jacobelli, presenza televisiva anche del canale Top Calcio 24.

La ragazza tuttavia non è nemmeno sconosciuta sul piccolo schermo: Maria Luisa ha partecipato in qualità di tentatrice al docureality Temptation Island trasmesso da Canale 5 ed è molto seguita sui suoi canali social, con una discreta esperienza nel mondo del calcio, avendo preso parte come opinionista anche al talk show Tiki Taka su Italia1.

Al momento è presto per capire se tra la giovanissima stella del Paris Saint-Germain, decisivo nella sfida di Champions League contro il Barcellona agli ottavi di finale, e la modella sia stata solo una notte di fuoco o l’inizio di una frequentazione che potrebbe evolvere in qualcosa di molto più serio.

Il francese di origini camerunensi ha avuto una storia con la modella Alicia Aylies, Miss Francia 2017. La ragazza era stata presentata al pubblico in occasione dei Mondiali di Russia del 2018, quando aveva accompagnato sempre il suo fidanzato di allora sugli spalti in occasione delle partite dei Bleus ritrovandosi a rinunciare a diversi impegni lavorativi. Nel 2019 il calciatore invitò pubblicamente una ragazza davanti alle telecamere a prendersi un caffè con lui in quanto in quel momento non aveva il cuore impegnato. Adesso chissà se Kylian potrà garantire la stessa disponibilità comunicata a quella ragazza due anni fa.

Foto: account Instagram Kylian Mbappé