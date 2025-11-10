La Juve si fa bella, acquisto da 40 milioni: Spalletti se la ride

La Juventus sembra voler regalare a Luciano Spalletti una rosa davvero di altissimo livello: attenzione al colpo da 40 milioni di euro.

La Juventus si sta dando da fare per cercare di accontentare il più possibile l’allenatore Luciano Spalletti. Arrivato da poco tempo sulla panchina bianconera per sostituire Igor Tudor, ha trovato molto lavoro da fare a Torino.

Il che è normalissimo, perché la Vecchia Signora negli ultimi anni ha affrontato un periodo di grande difficoltà in cui i trofei sono arrivati a stento e le soddisfazioni fra campionato e Champions League sono state assai limitate. Con l’arrivo dell’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, però, qualcosa potrebbe presto cambiare.

Non soltanto in campo, ma anche sul mercato. E infatti, ci si attende qualche acquisto degno di nota non solo per raddrizzare la stagione della Juventus, ma anche per pensare al futuro e cercare di riportare il club dove effettivamente merita di stare: scopriamo a quale giocatore punta la dirigenza.

Juventus, colpo per Spalletti: i dettagli

Il giocatore al quale facciamo riferimento è Iliman Ndiaye. Secondo Transferfeed, la Juventus pare fortemente interessata all’esterno senegalese in forze all’Everton. Spalletti lo gradirebbe non poco come rinforzo, soprattutto considerando il fatto che l’obiettivo è quello di creare una Juventus davvero di eccezionale livello. Ndiaye, in tal senso, potrebbe essere il calciatore perfetto per contribuire a ottenere questo risultato nel medio termine.

Tuttavia, per acquisire il suo cartellino ci sarà da faticare non poco. L’Everton, infatti, vorrebbe tenerlo a Liverpool ancora per diverso tempo, e sicuramente un’offerta al ribasso non porterebbe ad alcuna soluzione in ottica futura. Proprio per tale ragione, il club inglese appena menzionato si aspetta una proposta che possa accontentare in tutto per tutto la società. Che questa offerta arrivi proprio dalla Juventus? Staremo a vedere. I bianconeri hanno cambiato modus operandi sul mercato negli ultimi anni, quindi magari prima di proporre una cifra gigantesca per un singolo gicoatore ci penseranno bene.

Tale calciatore, ha un contratto con l’Everton fino al 2029, quindi se la Vecchia Signora vuole davvero regalare un nuovo calciatore al suo allenatore, è fondamentale valutare bene questo fattore. Oltre alla squadra più titolata d’Italia, anche Napoli, Tottenham e Milan stanno valutando di affondare il colpo per l’ala senegalese che tanto sta impressionando in Premier League. Tuttavia, stando a quanto riportato da Nahimana Sports, difficile che l’affare possa concludersi per meno di 35 milioni di euro. In caso di un’asta fra vari club, il prezzo finale potrebbe raggiungere anche i 40 milioni.