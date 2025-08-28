Con il mercato agli sgoccioli, la dirigenza dell’Inter sembra sfruttare questi ultimi giorni a disposizioni per piazzare le ultime pedine

In due mesi e mezzo, Cristian Chivu è riuscito a rivoluzionare l’Inter, sotto ogni aspetto: fisico, mentale e tattico. Un lavoro silenzioso ma estremamente incisivo.

Dopo il complesso battesimo del fuoco al Mondiale per Club – che ha anche generato un’inaspettata frattura all’interno dello spogliatoio tra capitan Lautaro e Calhanoglu – Chivu non si è mai tirato indietro. Ha scelto la via del dialogo, cercando una risoluzione per ricomporre la situazione, dimostrandosi sempre equilibrato e disponibile. Ma soprattutto, ha dato il massimo anche sul fronte mercato, partecipando attivamente alle scelte insieme alla dirigenza.

L’ex difensore simbolo del Triplete di Mourinho ha preso in mano una squadra ferita, in un momento delicato. E, almeno per ora, sembra aver risollevato gli umori di ambiente e tifoseria, soprattutto dopo un finale di stagione complicato, segnato dalla debacle di Monaco contro il PSG.

Nel frattempo il calciomercato prosegue e a Viale della Liberazione si lavora senza sosta per sistemare le ultime questioni rimaste ancora sospese prima si concluda anche questa sessione. Proprio in questo frangente, la dirigenza interista avrebbe chiuso l’accordo per un nuovo innesto da mettere a disposizione di Chivu.

Inter, nuovo innesto per Chivu in arrivo

Con la cessione ormai imminente di Tomas Palacios al Santos – in prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni, e nel caso in cui i brasiliani dovessero esercitare il riscatto alla Beneamata spetterà il 20% della rivendita – l’Inter è pronta a tornare sul mercato per rinforzare il reparto difensivo non per un fattore numerico, quanto più tecnico. I nerazzurri sarebbero quindi alla ricerca di un nuovo profilo, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe a un passo da Yusuf Akçiçek, giovane talento classe 2006 in forza al Fenerbahce di Mourinho.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Gazeta Arena, i contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime ore, al punto che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la settimana, prima del termine del mercato. L’Inter vorrebbe mettere sul tavolo una nuova offerta superiore ai 20 milioni di euro, dopo che la precedente proposta da 17 milioni era stata respinta dal club di Istanbul. La trattativa includerebbe anche una clausola del 10% sulla futura rivendita a favore del Fenerbahce, dettaglio che starebbe favorendo la chiusura positiva dell’affare.

Akçiçek, seguito da settimane dagli uomini mercato interisti, è un centrale difensivo con grande fisicità e margini di crescita, rappresenterebbe un investimento importante per il futuro, ma anche una possibile risorsa immediata per la rosa di Chivu. L’Inter, dopo aver preso Diouf, sembra pronta a piazzare un altro colpo in prospettiva, ma dovrà iniziare ad accelerare i tempi prima che la sessione estiva si concluda.