Lookman-Inter a gennaio, stavolta si chiude: colpo scudetto per Chivu

Cristian Chivu potrebbe finalmente avere Ademola Lookman: l’Inter si sta muovendo per chiudere l’affare già a gennaio.

Ademola Lookman è stato il grande sogno dei tifosi dell’Inter nello scorso calciomercato estivo. Marotta e Ausilio avevano raggiunto l’accordo con l’attaccante nigeriano ma si sono visti respingere dall’Atalanta l’offerta da 42 milioni di euro (più 3 di bonus) per il giocatore. Il club del presidente Percassi ha poi spiegato che avrebbe accettato solo offerte dall’estero per l’ex Leicester.

Un ‘muro’ che ha scatenato la rabbia di Lookman: il bomber ha infatti eliminato sul proprio Instagram tutte le foto con la maglia dell’Atalanta e per diverse settimane non si è presentato agli allenamenti. L’Inter, dal canto suo, ha mollato la presa dopo aver capito che non ci sarebbero stati ripensamenti da parte della Dea.

Il giocatore è rientrato in gruppo a settembre ma è servito del tempo per rivederlo in campo. Il gol contro il Milan dello scorso 28 ottobre – non segnava da 169 giorni – sembrava aver sancito la pace definitiva tra Lookman e l’Atalanta. Tuttavia nel match di Champions League a Marsiglia – vinto grazie alla prodezza di Samardzic nel finale – è successo un brutto episodio che fa preoccupare non poco i tifosi della Dea.

Lookman all’Inter, ora si può fare davvero: Marotta all’assalto

Juric ha infatti deciso di sostituirlo e Lookman non l’ha presa affatto bene: l’attaccante ha detto una parola di più al suo allenatore, che lo ha strattonato visibilmente infastidito. Lo staff orobico è intervenuto per dividerli. In conferenza stampa il tecnico croato ha detto che sono cose di campo e che è tutto rientrato, ma l’impressione è che il malcontento di Lookman per quanto accaduto in estate non sia mai stato superato.

Una situazione complicata in cui potrebbe di nuovo inserirsi l’Inter. I nerazzurri non hanno mai smesso di pensare all’attaccante nigeriano: Marotta e Ausilio stanno osservando con attenzione l’evolversi della vicenda e valutano un possibile nuovo assalto a gennaio. La tensione con il club e l’avvicinarsi della scadenza contrattuale fanno inevitabilmente scendere il prezzo: se prima l’Atalanta chiedeva 50 milioni per Lookman, oltretutto accettando solo eventuali offerte da club non italiani, ora la Dea dovrà accontentarsi di cifre più basse anche da squadre della Serie A.

L’unico problema per l’Inter è la partenza di Lookman per la Coppa d’Africa, dove sarà protagonista con la sua Nigeria: un ostacolo non da poco nei piani del club di Viale della Liberazione.