Lookman-Inter, batosta clamorosa: va alla Juve

L’ultim’ora di mercato è una vera e propria batosta per l’Inter: Ademola Lookman alla Juve, i tifosi non l’avrebbero mai immaginato.

Ademola Lookman è rimasto il sogno proibito dell’Inter. L’attaccante nigeriano era il pezzo da novanta che Marotta e Ausilio avrebbero voluto regalare a Cristian Chivu nello scorso calciomercato estivo. Come sono andate le cose è storia nota: l’Atalanta ha respinto l’offerta da 45 milioni di euro (42 milioni di base fissa più 3 di bonus) per l’ex Leicester, precisando che sarebbero state prese in considerazione solo offerte provenienti da club esteri.

La posizione della Dea ha scatenato la reazione di Lookman, che per settimane ha disertato gli allenamenti e ha anche tolto dal suo profilo Instagram le sue foto in maglia atalantina. Non è servito a nulla: il club del presidente Percassi ha mantenuto la barra dritta e Lookman non ha potuto fare altro che accettare di rimanere a Bergamo, almeno per ora.

La lite con Juric dopo la sostituzione nel match di Champions League a Marsiglia (vinto 1-0 dall’Atalanta in casa dei francesi allenati da Roberto De Zerbi) ha infatti riaperto tante discussioni sul futuro del bomber della Dea. Il suo rientro in gruppo e la rete segnata al Milan sembravano l’inizio di un nuovo capitolo a tinte orobiche, ma lo scontro con l’allenatore croato ha rimesso tutto in discussione.

Beffa Inter, tutto ribaltato: Lookman alla Juve

Stando ai rumors di mercato, infatti, non è nemmeno da escludere una cessione nel prossimo mercato di gennaio. A quel punto l’Atalanta, se dovesse davvero decidere di cedere il giocatore per salvaguardare l’armonia nello spogliatoio, prenderebbe in considerazione anche offerte da club di Serie A: proposte che però sarebbero più basse rispetto ai 50 milioni chiesti dai bergamaschi la scorsa estate.

Ma a chi potrebbe fare più comodo Lookman? A chi servirebbe di più l’attaccante nigeriano? Il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio su X chiedendo ai propri followers di rispondere proprio a questa domanda. Nonostante il tentativo di qualche mese fa non è l’Inter la squadra più votata in questo sondaggio: i nerazzurri hanno raccolto solo il 21,8% dei consensi e devono quindi accontentarsi della terza posizione.

Davanti a tutti troviamo infatti la Juventus: il 34,5% dei votanti è infatti convinto che Lookman servirebbe soprattutto a Luciano Spalletti. Subito dietro i bianconeri ecco la Roma di Gasperini con il 27,3%, mentre il Milan di Allegri si piazza al quarto posto con il 16,4%.