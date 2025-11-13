Lookman-Inter, offerta clamorosa: 60 milioni e si chiude

Ademola Lookman continua a rimanere in bilico dal punto di vista del futuro all’Atalanta: a 60 milioni di euro, si può chiudere.

Ademola Lookman continua a essere l’oggetto del desiderio dell’Inter e non solo. L’esterno d’attacco dell’Atalanta, anche dopo l’esonero di Ivan Juric, non pare così sicuro di rimanere in nerazzurro a Bergamo.

Questo perché, già a partire dall’estate scorsa, ha palesato la volontà di lasciare il club in cui è cresciuto e ha performato di più in assoluto per divenire un calciatore appartenente a un vero e proprio top club.

Facciamo riferimento a quanto accaduto proprio con l’Inter, quando Lookman nei mesi più caldi del calciomercato estivo si è rifiutato per diverso tempo di giocare in attesa della chiusura di una trattativa che però non ha avuto epilogo. In ogni caso, mentre ci avviciniamo al mercato di gennaio, qualcosa potrebbe presto cambiare in questo senso: cerchiamo di capire qualcosa di più a riguardo nelle prossime righe.

Lookman, attenzione alla super offerta: i dettagli

L’Inter continua a monitorare l’attenzione riguardante Ademola Lookman, tuttavia nonostante questo pare che ci siano anche altri club attratti dall’esterno africano. Come riportato da Fichajes.net, l’Atletico Madrid starebbe preparando un’offerta importante per convincere il calciatore dell’Atalanta a passare in Spagna. Parliamo di 60 milioni di euro, cifra alla quale l’Inter non potrebbe affatto ambire e che taglierebbe fuori dalla corsa per Lookman proprio il club allenato da Cristian Chivu.

Qualora venisse fuori che i Colchoneros vogliano arrivare fino in fondo, sicuramente si tratterebbe di una cessione quasi sicura per l’Atalanta, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027. Considerando il clima non proprio idilliaco fra le parti in questo momento, a Bergamo preferirebbero cederlo a gennaio o in estate nel 2026, senza rischiare di andare troppo oltre con le date in questo senso. D’altra parte, andare in un altro campionato può essere considerata una scelta rischiosa anche per un calciatore come Ademola Lookman, che non vede l’ora di abbracciare un top club.

Se quest’ultimo non sarà l’Inter ma l’Atletico madrid, non crediamo affatto che l’africano si farà problemi ad accettare una proposta di questo tipo. Oltre a nerazzurri e madrileni, anche il Tottenham appare interessato al potenziale acquisto del giocatore assoluto protagonista della finale di Europa League del 2024. Staremo a vedere allora chi si assicurerà il cartellino del giocatore che piace in Serie A, in Liga e in Premier League. Le possibilità di rimanere all’Atalanta, a questo punto, diminuiscono sempre di più.