Marotta scatenato, il colpo fa felice Chivu: sgarbo al Real Madrid

I piani di mercato dell’Inter parlano di un Marotta scatenato e in grado di impensierire il Real Madrid. Il colpo farà certamente felice Cristian Chivu .

Dopo dieci giornate di Serie A, l’Inter di Cristian Chivu continua a restare in scia del Napoli capolista, a pari punti con Milan e Roma, ma il momento non è dei più semplici. I risultati, infatti, raccontano di una squadra vincente ma affaticata, capace di portare a casa i tre punti con determinazione e un pizzico di sofferenza. Il successo per 1-2 sul campo del Verona, ad esempio, è arrivato grazie a un colpo di fortuna nel finale, dopo una partita segnata da errori tecnici e cali di tensione. Anche in Champions League, contro il Kairat, i nerazzurri hanno ottenuto un’altra vittoria di mestiere, più che di brillantezza, mostrando una tenuta mentale che compensa le lacune fisiche di una rosa provata da impegni ravvicinati.

Per Chivu, che ha ereditato un gruppo ambizioso ma non privo di fragilità, l’obiettivo resta quello di mantenere alto il livello di competitività, lavorando sulla continuità e sulla gestione delle energie. Tuttavia, anche in società si è consapevoli che la squadra abbia bisogno di qualche ritocco, soprattutto in ottica futura. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando profili giovani e di prospettiva, con particolare attenzione ai trequartisti e agli esterni offensivi. Se gennaio potrebbe non essere il mese dei grandi colpi, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per l’estate, monitorando situazioni interessanti a livello internazionale. E uno dei nomi che continuano a circolare, anche se difficilmente raggiungibile, è quello di Nico Paz del Como.

Nico Paz, il sogno impossibile dell’Inter: clausole e intrecci con il Real Madrid

Nico Paz, 21 anni, talento argentino esploso nel Como di Cesc Fabregas, è il nome che fa sognare molte società europee, ma anche quello che sembra più irraggiungibile. Il trequartista, autore di una stagione da urlo con i lariani (finora 4 gol e 4 assist in campionato), è di proprietà del Como, ma il suo futuro è scritto nei contratti che legano il club italiano al Real Madrid. L’accordo tra le due società è infatti molto complesso e prevede tre clausole di riacquisto a favore dei blancos: la prima, scaduta nel giugno 2025, fissava il prezzo a 9 milioni; la seconda, valida per giugno 2026, lo porta a 10 milioni; la terza, nel 2027, a 11 milioni. Una cifra irrisoria se confrontata con la valutazione attuale del giocatore, stimata tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il Real Madrid ha dunque la possibilità concreta di riportarlo a casa già nella prossima estate, con la libertà di decidere se integrarlo nella rosa di Xabi Alonso o rivenderlo a peso d’oro. L’accordo prevede anche un diritto di “matching”: se un altro club dovesse presentare un’offerta, il Real potrebbe pareggiarla, oppure incassare il 50% della cifra in caso di cessione.

È proprio questa condizione a rendere quasi impossibile qualsiasi assalto dell’Inter, nonostante i buoni rapporti tra l’agente del giocatore (padre di Nico ed ex compagno di nazionale di Javier Zanetti) e la dirigenza nerazzurra. In estate il Tottenham aveva offerto circa 60-70 milioni di euro per il giocatore, ma il Como aveva rifiutato, deciso a trattenere il suo gioiello fino al termine della stagione. La società lariana, sostenuta dalla proprietà indonesiana, non ha urgenza di vendere e intende concludere il campionato con l’argentino come punto di riferimento tecnico. A gennaio, quindi, è improbabile che Marotta possa inserirsi, anche se il nome di Nico Paz resta nei radar per il futuro. La realtà, però, dice che a giugno il Real eserciterà con ogni probabilità la clausola da 10 milioni, riportando il talento a Madrid per completare un’operazione costruita con lungimiranza e diplomazia.