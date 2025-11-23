Martinez-Inter, contatti in Premier: scambio clamoroso

I contatti tra l’Inter e il club di Premier League riguardano Martinez: si profila all’orizzonte uno scambio pazzesco.

Lautaro Martinez sarà tra i protagonisti del derby di stasera a San Siro. Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, sa bene di non poter prescindere dal capitano nerazzurro: sono già 8 i centri stagionali dell’attaccante di Bahia Blanca, che punta a raggiungere la doppia cifra proprio nella stracittadina milanese. Il bomber argentino è blindatissimo da un contratto da 9 milioni di euro all’anno fino al 2029: tuttavia proprio il suo eccellente rendimento scatena ormai da tempo un forte interesse da parte di tanti top club europei.

In Premier League tante squadre sarebbero pronto a staccare assegni da capogiro se solo arrivasse qualche segnale di apertura da parte dell’entourage del giocatore o del club nerazzurro. Al momento, però, Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter e lo stesso vale per la Beneamata: non a caso la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 110 milioni di euro.

Eppure proprio in queste ore è trapelata la notizia di un contatto tra l’Inter e un club di Premier League per Martinez. Non si tratta però di capitan Lautaro e nemmeno dell’altro Martinez nerazzurro, il secondo portiere Josep. Come riportato da Football Insider pare che Marotta e Ausilio abbiano messo gli occhi su Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa.

Martinez-Inter, trattativa avanzata con l’Aston Villa: scambio in vista

In casa Inter si sta ragionando da tempo sul successore di Sommer: il portiere svizzero si dimostra sempre molto affidabile ma la carta d’identità – 37 anni il prossimo 17 dicembre – non gioca più a suo favore. Ecco perché i nerazzurri hanno ormai deciso di non rinnovare il contratto dell’ex Bayern Monaco, in scadenza il prossimo 30 giugno, e andare quindi a caccia di un altro portiere di sicuro affidamento.

Tra i profili sondati dalla dirigenza nerazzurra c’è anche quello di Emiliano ‘El Dibu’ Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo. In estate il numero uno dei Villans e della Seleccion era stato vicino al Manchester United, anche se dai Red Devils non è poi arrivato l’affondo decisivo.

Il club di Birmingham è disposto a trattare una sua eventuale cessione ma solo dopo aver individuato un sostituto all’altezza. Uno dei possibili obiettivi è James Trafford del Manchester City, ma occhio anche a un possibile scambio con l’Inter: i nerazzurri potrebbero infatti proporre Josep Martinez, dato che Chivu non pare voler puntare sul 27enne spagnolo.