Morata Milan, i rossoneri non mollano la presa per l’attaccante dell’Atletico: è lui la prima scelta per l’attacco

Il Milan non molla la presa per Alvaro Morata. Come riportato da Sky Sport, è l’attaccate dell’Atletico Madrid l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco dei rossoneri.

Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito, con una certezza. Nel caso in cui il Diavolo dovessero procedere per l’ex Juve verrebbe meno la possibilità di affondare su altri profili.

