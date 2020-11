Napoli-Milan 0-1. A sbloccare la partita al 20′ del primo tempo è il solito Ibrahimovic che, ben servito dalla trequarti da Teo Hernandez di testa infila Meret dopo aver anticipato Koulibaly. Questo è il sesto gol su sei partite di campionato per l’attaccante svedese.

Napoli-Milan: il posticipo serale big match dell’ottava giornata

Al San Paolo va in scena Napoli-Milan, posticipo serale e big match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Il Milan capolista distanzia di tre punti proprio gli azzurri che pregustano l’aggancio in cima della classifica. L’allenatore del Napoli Rino Gattuso incrocia stasera il suo passato da calciatore e quello più recente da allenatore dei rossoneri, da fine 2017 a marzo 2019. Il Milan arriva all’appuntamento al San Paolo imbattuto da 19 partite in campionato (14 di fila senza sconfitte fuori casa) mentre gli azzurri hanno perso l’ultima in casa con il Sassuolo.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-MILAN

NAPOLI – Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Mertens, Politano; Lozano​

MILAN – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.