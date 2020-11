Serie A, risultati 8a giornata: il Benevento batte la Fiorentina a domicilio

L’ottava giornata della Serie A 2020-2021 prosegue dopo i tre anticipi di ieri con tutte le altre partite in programma oggi, con orari diversi. Le prime a scendere in campo sono state Fiorentina e Benevento, che si sono affrontate allo Stadio Artemio Franchi e hanno visto i campani imporsi di misura grazie a un gol di Improta al 52’. Esordio amaro, dunque, per Cesare Prandelli nella sua nuova avventura a Firenze, dove è già molto amato per il suo passato sulla panchina viola.

Qui di seguito i risultati di tutte le partite dell’ottava giornata e, a fine giornata, avremo la classifica aggiornata.

Giocate sabato 21 novembre 2020:

Crotone – Lazio 0-2

Spezia – Atalanta 0-0

Juventus – Cagliari 2-0

Domenica 22 novembre 2020:

Fiorentina – Benevento 0-1

Dalle ore 15:00 (in corso)

Inter – Torino (qui la radiocronaca)

Roma – Parma

Sampdoria – Bologna

Verona – Sassuolo

Dalle ore 18:00

Udinese – Genoa

Dalle ore 20:45

Napoli – Milan