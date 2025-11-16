Niente Roma, Zirkzee ha già scelto: a Trigoria cala il gelo

Il futuro di Zirkzee ha preso una piega che, senza ombra di dubbio, ha colto di sorpresa chi dava ormai per scontato il suo arrivo alla Roma.

Nell’ambiente romanista serpeggiava un cauto ottimismo, però le ultime ore di mercato hanno cambiato completamente il quadro. La Roma di Gian Piero Gasperini, decisa a costruire una squadra più verticale e aggressiva, aveva individuato in Zirkzee l’attaccante capace di dare profondità e soluzioni creative a un reparto offensivo che spesso si spegne nei momenti cruciali.

Infatti il tecnico aveva insistito per una trattativa che potesse riportare in Serie A il talento cresciuto nel Bologna, convinto che il suo profilo si incastrasse perfettamente nel tipo di gioco che vuole far decollare nella capitale.

Zirkzee cambia destinazione: niente più Roma

Negli uffici di Trigoria trapelava la sensazione che l’affare fosse possibile proprio perché al Manchester United l’olandese non sta vivendo il suo miglior momento. Le sue prestazioni in Premier League sono state altalenanti, con sprazzi di qualità che però non si sono mai trasformati in quella continuità indispensabile per imporsi in un campionato tanto brutale dal punto di vista fisico e tattico. Per questo la formula del prestito sembrava la soluzione più logica per tutte le parti coinvolte, con i giallorossi pronti a offrirgli un contesto più adatto e un minutaggio garantito, elementi fondamentali per un giocatore che ha bisogno di sentirsi centrale per rendere davvero al massimo.

Però il mercato non è mai lineare e soprattutto non perdona le tempistiche sbagliate. Proprio quando la Roma pensava di aver creato il canale giusto per affondare il colpo, una rivale si è inserita con decisione, ribaltando totalmente lo scenario. La Juventus, infatti, ha individuato in Zirkzee il profilo ideale per inaugurare la nuova fase targata Luciano Spalletti, arrivato con l’obiettivo dichiarato di dare una scossa immediata a una squadra appannata e priva di un vero riferimento offensivo capace di cucire il gioco e attaccare la profondità.

Il tecnico toscano ha sempre avuto un debole per attaccanti dotati di tecnica pulita, mobilità e letture intelligenti tra le linee, e Zirkzee, senza ombra di dubbio, incarna in pieno queste caratteristiche. La Juventus, forte di un progetto che vuole poggiare su idee solide e su una costruzione più ragionata del gioco, ha accelerato con una proposta che ha messo in difficoltà sia il giocatore sia il club inglese. Da quanto filtra, il Manchester United avrebbe apprezzato la soluzione bianconera anche per motivi economici e strategici, nonostante il prestito resti la formula più probabile per favorire una sua rinascita immediata.

La Roma, dunque, si ritrova a dover cambiare strategia proprio quando pensava di aver imboccato la strada giusta. Gasperini dovrà virare su un altro profilo, consapevole che in un mercato sempre più competitivo ogni attimo può fare la differenza. E mentre la Juventus continua a spingere con decisione, la sensazione è che la svolta sia ormai arrivata e che il destino di Zirkzee abbia preso definitivamente la direzione bianconera.