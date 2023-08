Pavard Inter, ci sono tutti gli accordi. Ma Tuchel temporeggia per il sostituto del centrale francese

Sky Sport fa il punto sulla trattativa Pavard–Inter:

“Inter e Bayern hanno un accordo per 30 milioni più bonus, ma è condizionato all’arrivo di un difensore a Monaco. Non c’è una data di scadenza entro cui il club deve prenderlo, ma l’Inter non può aspettare in eterno che il Bayern sostituisca Pavard. L’Inter non lo molla e cerca di mettersi nelle condizioni di arrivare a un difensore, le altre piste che si erano raffreddate come Schuurs e Tanganga in prestito rimangono vive. I prossimi 3/5 giorni aspetterà che il Bayern accontenti Tuchel, ma non si può arrivare all’ultimo giorno di mercato in questa situazione. Pavard è d’accordo con l’Inter e spinge per arrivare il prima possibile in Italia, il Bayern è d’accordo, ma deve accontentare anche le necessità di Tuchel. Non si sa quando arriverà Pavard, non è a rischio, ma una percentuale che possa non concretizzarsi formalmente c’è, altrimenti sarebbe già arrivato. Il vincolo sicuramente sposta i tempi, poi il Bayern può anche convincere Tuchel a far partire prima Pavard. C’è anche la possibilità che Pavard arrivi a 0 poi nell’anno successivo, come accaduto con Skriniar per esempio in uscita. Una situazione molto lineare, non così definita”.

L’articolo Pavard Inter, ci sono tutti gli accordi. Ma Tuchel temporeggia per il sostituto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG