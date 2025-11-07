Cuomo a CalcioBlog: “Ecco il nuovo bomber per Allegri. Leao non è un leader”

Michal Cuomo: “Allegri incarna lo spirito Milan. Gimenez va ceduto: a gennaio mi aspetto una trattativa per questo attaccante”

Il giornalista di TeleLombardia Micheal Cuomo analizza con noi il momento del Milan. Partendo, ovviamente, dalla gara di Parma delle prossime ore.

Cuomo, tutto facile col Parma in grosse difficoltà?

“No. Di facile non c’è nulla. Il Milan ti dice che proprio le due gare sulla carta il percorso verso i tre punti sembrava più facile sono state molto complicate. Vero che la Cremonese era un pianeta diverso, ma col Pisa si è mostrato cosa significa a dare per scontato. Ma, il Milan non è una squadra che a livello qualitativo è al livello di Napoli ed Inter. E quindi, per vincere ha bisogno di dare sempre il 110%. Per dare questo 110% hai bisogno di motivazioni forti che partite abbordabili sulla carta rischiano di non avere. Il Milan dovrà approcciare al Parma come se fosse un big match”.

Lei è sempre stato un allegriano convinto. Ma, Allegri, incarna il dna del Milan?

“Sì. Sì, perché non è una mia considerazione ma su un dato di fatto. Massimiliano Allegri – spiega Cuomo – ha vinto con il Milan di Berlusconi e Galliani che sono il vero Milan. Con Galliani, Allegri ha tenuto un rapporto. Se non incarnasse quello spirito di cui nella domanda, non ci sarebbe stato questo rapporto con Galliani”

“Se poi – prosegue Cuomo – si parla di stili di gioco. Io non credo che ci siano degli stili di gioco che siano propri della storia di un club. Ci sono stili di gioco vincenti e stili non vincenti. Quello di Allegri, lo dice la sua storia, porta risultati ed il suo essere aziendalista, sempre accanto alla società, è il lato extracampo che fa di lui un professionista assolutamente aderente allo stile Milan”.

Gimenez flop, ora tocca a Dovbyk

Quanto sta incidendo Allegri su Leao?

“Poco. Perché non è ancora il Leao che ci aspettavamo, oggi è il Leao di sempre. Due gare da 8 in pagella e quella dopo ai limiti della sufficienza. Sarà il Leao di Allegri quando troverà continuità e sarà il leader della squadra. Ovvero, quando deciderà lui le partite che si ingarbugliano come quella col Pisa”.

Veniamo alla questione punta. Cuomo, Gimenez è un flop?

“Gimenez non gode della fiducia della società dall’estate e prima di dire che sia un flop posso solo dire che non è in linea con le richieste dell’allenatore, andava sostituito e non è stato fatto”

Lookman e le nuove frizioni con l’Atalanta. Cuomo, non è che il Milan ci possa fare un pensierino?

Ma Lookman non è una punta, vorrebbe dire aggiungere un altro Leao, peraltro, proprio questi comportamenti mi fanno pensare che non possa entrare nella lista di gradimento rossonera. Penso che il Milan punterà a strappare Dovbyk a Gasperini”.