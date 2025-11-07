“Vi do una notizia”: accordo trovato, è il prossimo colpo dell’Inter

L’Inter continua a darsi da fare all’interno di questa stagione sportiva, mentre sul fronte dei prossimi acquisti non è da meno.

Nonostante due partite molto complicate, decisamente più del previsto, l’Inter è riuscita a vincere sia in campionato contro il Verona che in Champions League contro il Kairat. I nerazzurri hanno portato a causa due successi che hanno un enorme valore dal punto di vista delle rispettive classifiche in Italia e in Europa.

Certo, c’è moltissimo lavoro da fare, e in linea generale viene difficile essere soddisfatti. Specialmente perché presto la squadra allenata da Cristian Chivu avrà un grande lavoro da fare per vincere le prossime sfide, a partire da quella contro la Lazio prima della sosta nazionali di novembre.

Mentre l’Inter si ocncentra sulle partite da disputare, la dirigenza lavora in ottica calciomercato futuro. In questo senso, sembra proprio che ci sia una bella novità per tutti quanti i tifosi della società milanese: scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Inter, buone notizie dal mercato: tutti i dettagli

Protagonista di questa indiscrezione veramente considerevole, Sandro Sabatini. Intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato di una potenziale scelta di calciomercato da parte dell’Inter. In poche parole, il famoso giornalista ha parlato di un calciatore che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero deciso di mettere al primo posto nelle scelte del futuro dei portieri Elia Caprile del Cagliari. Secondo lui, la dirigenza interista sarebbe davvero molto avanti con il giocatore e il suo entourage per trovare alla fine un accordo che accontenti entrambe le parti.

L’estremo difensore classe 2001 sta facendo davvero molto bene all’interno di questa stagione, e l’Inter (oltre ad altri club di un certo spessore) lo hanno inevitabilmente notato. Non sarebbe un acquisto pensato per gennaio, bensì per l’estate 2026. Specialmente in vista dell’addio di Yann Sommer, portiere che negli ultimi tempi ha commesso vari errori e che in linea generale dona meno fiducia e affidabilità rispetto al passato alla retroguardia difensiva interista.

In ogni caso, Caprile potrebbe essere davvero il profilo ideale in questo senso. Giovane, talento, dai riflessi pronti. Un portiere su cui Cristian Chivu e il suo staff possono lavorare per rendere contenta tutta quanta l’Inter, con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre migliori in Serie A e in Champions League. Perché, nel 2025 più che in passato, il ruolo dell’estremo difensore è tutto tranne che poco rilevante. Un colpo di mercato da non sbagliare quindi, e Marotta questo lo sa benissimo.