Dopo il Santos i New York Cosmos. Ecco le due squadre di club di Pelé. Anche gli americani rendono omaggio alla Perla Nera. Di seguito il comunicato del club.

The New York Cosmos Mourn the Loss of Legendary Peléhttps://t.co/l9OSG4aZx7 — New York Cosmos (@NYCosmos) December 29, 2022

La famiglia New York Cosmos, passata e presente, piange la perdita dell’icona sportiva Pelé. La leggenda brasiliana si è spenta oggi all’età di 82 anni.

Nel 1975, Pelé si è unito al New York Cosmos e ha contribuito a rendere popolare il calcio negli Stati Uniti. O Rei ha regalato ai fan numerosi momenti leggendari sul campo, tra cui segnare una tripletta per vincere il NASL Soccer Bowl del 1977.

Durante tre stagioni con i Cosmos, Pelé ha contribuito a trasformare il panorama nazionale dello sport del calcio. Dove una volta c’erano i diamanti da baseball, ora c’erano anche i campi da calcio. I Cosmos e il loro Re non solo hanno dato il via a una rivoluzione sportiva in America, ma hanno anche viaggiato per il mondo per diffondere il Gospel of the Beautiful Game, rappresentando la città più globale del mondo nel gioco globale, lasciando un’eredità sportiva duratura in India, Cina e Giappone, dove le loro visite rimangono una parte preziosa della tradizione sportiva locale.

La sua ultima partita da calciatore professionista fu giocata il 1 ottobre 1977, davanti a un pubblico tutto esaurito al Giants Stadium e a un pubblico televisivo globale. Pelé ha giocato una metà ciascuno per gli unici due club che abbia mai rappresentato, Santos e New York Cosmos.

Il nome di Pelé sarà per sempre sinonimo di abilità sportiva e genio. Il suo impatto duraturo sullo sport del calcio è inestimabile. Riposa in pace, O Rei.

