Un’estate passata a sognare l’Inter si è tramutata in un addio amaro per Ademola Lookman. I fuochi del mercato si sono spenti, ma il nigeriano è pronto a salutare.

Il sipario sul calciomercato estivo è calato, ma non per tutti la chiusura delle trattative ha significato serenità. Uno dei casi più emblematici è senza dubbio quello di Ademola Lookman, finito al centro di una telenovela che non ha portato al lieto fine che il giocatore sperava. L’attaccante nigeriano, trascinatore dell’Atalanta nelle ultime due stagioni, si era visto aprire scenari da protagonista assoluto quando l’Inter aveva messo sul tavolo un’offerta importante. L’entusiasmo del giocatore era trapelato anche attraverso gesti e messaggi social, che avevano reso chiara la sua volontà di cambiare maglia.

Il muro eretto dalla società bergamasca e la sottilissima differenza tra domanda e offerta hanno però chiuso le porte a qualsiasi trasferimento. Da quel momento la situazione è precipitata: Lookman ha forzato la mano, si è allontanato dai compagni e al rientro in Italia si è ritrovato di fatto fuori rosa, costretto ad allenarsi individualmente a Zingonia. La decisione dell’Atalanta di relegarlo in disparte è stata la risposta diretta a quella rottura insanabile con l’ambiente. A rendere ancora più pesante il quadro è arrivata la conferma dell’Inter, per bocca di Beppe Marotta subito dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Lookman resta a Bergamo”. Una frase che sembrava aver posto fine a ogni discorso, trasformando il nigeriano in uno dei grandi “sconfitti” di questa sessione estiva. Ma, come spesso accade, il mercato può riservare colpi di scena inattesi.

Lookman saluta l’Atalanta, porte ancora aperte in Turchia

Se in Italia e nei principali campionati europei i giochi sono ormai fatti, altrove il mercato non ha ancora chiuso i battenti. In Turchia, ad esempio, la finestra in entrata resterà aperta fino al 12 settembre. Un dettaglio che cambia completamente la prospettiva e che potrebbe rappresentare l’ultima vera occasione per Ademola Lookman di uscire da una situazione sempre più intricata. L’Atalanta, che ha deciso di multare il giocatore per il suo comportamento, non sembra intenzionata a reintegrarlo a stretto giro. L’ipotesi di un trasferimento in Super Lig si fa dunque concreta, con alcune big pronte ad approfittare della sua condizione da separato in casa. Nonostante i rapporti logori, Lookman resta un attaccante dal talento indiscusso e dalle statistiche importanti, che in un campionato competitivo come quello turco potrebbe ritrovare spazio, entusiasmo e continuità.

Per l’Atalanta sarebbe un modo per chiudere rapidamente un caso scomodo e per monetizzare in extremis un’operazione che in Serie A non è andata in porto. Per Lookman, invece, significherebbe rilanciare la propria carriera in un ambiente che già in passato ha saputo accogliere e valorizzare campioni in cerca di riscatto, come ad esempio Osimhen. La parola definitiva spetterà ai prossimi giorni, ma la sensazione è che il futuro del nigeriano possa decidersi lontano dall’Italia, quando tutti pensavano che la sua estate si fosse ormai conclusa.