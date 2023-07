Pulisic, pronta l’offerta del Milan: le cifre e la risposta del Chelsea. Il Milan propone 14 milioni, i Blues valutano l’offerta

Il Milan si muove ufficialmente per Chrstian Pulisic. Secondo quanto riportato da The Athletic, i rossoneri hanno fatto un’offerta di 14 milioni per lo statunitense.

In risposta, il Chelsea valuta la proposta dei rossoneri, ma valuta soprattutto l’interesse da parte di altri club, che possono superare l’offerta dei rossoneri. Il Milan, rispetto alle concorrenti, può vantare ha un accordo con Pulisic.

