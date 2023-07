Oggi è arrivata l’ufficialità di Tonali al Newcastle. Una trattativa nata sottotraccia e un clamoroso retroscena

Oggi è arrivata l’ufficialità del passaggio di Tonali dal Milan al Newcastle. Una trattativa nata sottotraccia e un clamoroso retroscena:

come svela The Athletic i rossoneri erano a Londra per sondare l’interesse per il centrocampista da parte di club come Chelsea, forte di poter inserire contropartite interessanti, e di Liverpool. Tra questi si è inserito il Newcastle che ha lavorato sotto traccia cercando di non far trapelare nulla data anche la notizia del recente addio di Maldini. Il club inglese non era convinto di riuscire a prendere il giocatore è ed arrivato ad usare nomi come quelli di Barella come cortina di fumo pur di nascondere la trattativa. Una strategia vincente dato il buon esito della trattativa. Secondo però il quotidiano però, c’è poca chiarezza sulle cifre, dato che i numeri che trapelano dai rossoneri sono diversi da quelli di cui parlano i magpies.

The post Retroscena Tonali: così è nata la trattativa, il Newcastle convinto di… appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG