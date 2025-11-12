Roma, acquisto scudetto: Inter fregata, Gasperini se la ride

La Roma sta sorprendendo non poco in questa stagione che la vede al vertice della Serie A, senza contare le possibili mosse di mercato.

La Roma si sta dimostrando assolutamente capace di mantenere la vetta della classifica, che in questo preciso momento occupa insieme all’Inter di Cristian Chivu. Nonostante i pochi mesi di tempo, il lavoro di Gian Piero Gasperini sta già dando i suoi frutti, con l’allenatore che forse neanche si aspettava di poter lottare per le posizioni che contano così velocemente.

Ciò che rende i giallorossi così insidiosi per le avversarie, oltre al buon numero di vittorie, è sicuramente la fase difensiva fra le migliori in Italia.

Certo, le sconfitte non sono mancate così come le lacune di una rosa non affatto completa, ma finché la squadra tiene testa agli altri club italiani è giusto continuare verso la strada scelta e intrapresa dal tecnico ex Atalanta. Senza contare che, in vista della sessione invernale di calciomercato, le sorprese potrebbero effettivamente non mancare.

Roma, attenzione all’acquisto scudetto: i dettagli

Al momento, parlare di scudetto è semplicemente sbagliato. Non solo per la Roma, ma per qualsiasi altra squadra presente in Serie A, perché è ancora molto presto. La stagione non è arrivata nemmeno a metà viaggio, quindi a riguardo c’è ancora molto da capire per scoprire i reali valori in campo. In ogni caso, i giallorossi continuano a vincere, convincere e stupire. Essendo primi a pari merito con l’Inter, è normale che i discorsi sul club della Capitale siano legati alla corsa scudetto.

Grazie anche a una fase difensiva davvero ottima, che continua a sorprendere considerando i pochi gol presi fino a questo momento. Inoltre, per il momento c’è non poca incertezza a livello di risultati ottenuti da altre squadre, a partire dall’Inter per arrivare a Napoli, Milan e Juventus. Proprio per questo, pur non essendo preparata a dovere per il grande obiettivo, anche la Roma può puntare allo scudetto. Specialmente con un rinforzo in attacco, magari Ademola Lookman. L’esterno dell’Atalanta ha ancora molti dubbi sul suo futuro a Bergamo, e a gennaio può partire. Se l’Inter non lo acquista, la Roma può provare ad anticipare i rivali di Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Una proposta che i vertici atalantini potrebbero anche valutare, considerando i rapporti non idilliaci con l’ala d’attacco e la scadenza del contratto nel 2027. Pur di non perderlo a zero, quindi, Percassi e colleghi preferirebbero valutare anche proposte del genere. Difficilmente la Roma si potrebbe permettere una cifra di 50 milioni di euro per un solo calciatore, peraltro a gennaio, ma attraverso il prestito tutto potrebbe facilmente cambiare. L’arrivo di Lookman porterebbe imprevedibilità, gol e assist a una formazione, quella giallorossa, che con i suoi attaccanti fa sempre più fatica a segnare. Quello che ci vuole, insomma, per sognare veramente in grande.