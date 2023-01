Ronaldo-Messi, l’abbraccio tra i due durante il match tra le Saudi All Stars e il PSG fa impazzire i fan dei due attaccanti

Gli occhi di gran parte degli appassionati calcistici sono tutti per il match tra le Saudi All Stars e il PSG, che vede per l’ennesima volta contro Ronaldo e Messi.

I due sono andati già a segno, ma a far impazzire i fan è la foto dell’abbraccio tra i due campioni che hanno segnato un’epoca di calcio europeo e non.

