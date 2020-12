Serie A, 12ª giornata: Juve-Atalanta 1-1, Ronaldo sbaglia un rigore

Terzo match della 12ª giornata in ordine temporale e terzo pareggio. Come è successo ieri tra Udinese e Crotone (0-0) e tra Benevento e Lazio (1-1), anche nel primo match di oggi, 16 dicembre, abbiamo assistito a un pari, quello di uno dei due big match della giornata tra Juventus e Atalanta, che sono scese in campo alle 18:30, poco più di due ore prima della maggior parte delle altre squadre impegnate in questo turno infrasettimanale.

All’Allianz Stadium di Torino la Juventus è scesa in campo con un 3-5-2 con il “Moraldo” in attacco, ossia Morata e Ronaldo, esterni Cuadrado e Chiesa, al centro del campo McKennie, Bentancur e Arthur, difesa con de Ligt, Bonucci e Danilo. Atalanta con il suo 3-4-2-1 con Malinovskyi e Pessina dietro Zapata unica punta, centrocampo con Freuler e de Roon in mezzo e Hateboer e Gosens esterni, difesa con Palomino, Romero e Djimsiti.

La Juventus ha trovato il vantaggio al 29′ con Chiesa che, grazie a una palla persa da Palomino, da sinistra si è accentrato e con il destro ha mandato il pallone in rete. L’Atalanta ha avuto subito l’occasione per pareggiare al 32′ con Zapata, ma Szczesny ha salvato la situazione. Il gol del pareggio è arrivato solo nel secondo tempo, al 57′, con Freuler che ha trovato l’angolino sotto l’incrocio dei pali con un bellissimo tiro di destro. Pochi minuti dopo, al 60′, Hateboer ha commesso fallo su Chiesa e l’arbitro Doveri ha assegnato un calcio di rigore che è stato calciato da Ronaldo, ma parato da Gollini. Non ci sono stati altri gol né da una parte né dall’altra e così la partita si è chiusa sull’1-1.

TURIN, ITALY - DECEMBER 16: (L-R) Remo Freuler of Atalanta Bergamo, Adrien Rabiot of Juventus during the Italian Serie A match between Juventus v Atalanta Bergamo at the Allianz Stadium on December 16, 2020 in Turin Italy (Photo by Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images) Juventus-Atalanta 1-1 - Le foto del 16 dicembre 2020 Guarda le altre 7 fotografie →

Risultati della 12ª giornata di Serie A

Giocate martedì 15 dicembre 2020

Udinese-Crotone 0-0

Benevento-Lazio 1-1

Mercoledì 16 dicembre 2020

Juventus-Atalanta 1-1

In corso

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria

Giovedì 17 dicembre 2020 – Ore 20:45

Roma-Torino

Serie A: classifica aggiornata alla 12ª giornata

1) Milan 27 punti

2) Inter 24

3) Juventus 24*

4) Napoli 23

5) Sassuolo 22

6) Roma 21

7) Verona 19

8) Lazio 18**

9) Atalanta 18

10) Udinese 14

11) Cagliari 12

12) Bologna 12

13) Benevento 12**

14) Sampdoria 11

15) Parma 11

16) Spezia 10

17) Fiorentina 9

18) Torino 6

19) Genoa 6

20) Crotone 6**

**Una partita giocata in più