Serie A, 34 giornata: programma e risultati di oggi

Dopo i tre anticipi del sabato (qui risultati e resoconto), si completa oggi la 34.a giornata di Serie A. Infiamma la lotta per i posti che garantiscono l’accesso all’Europa che conte: la Lazio si giocherà nel lunch match le sue chance per rientrare nella corsa Champions ospitando il Genoa, che però ha bisogno di punti salvezza. Il Napoli ospita il Cagliari alle 15:00 consapevole che gli ospiti sono reduci da tre vittorie consecutive. La Juventus sarà di scena ad Udine e non potrà sbagliare se non vorrà perdere l’ultimo treno della stagione. Match spettacolo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Atalanta, mentre lunedì il Torino potrebbe condannare matematicamente il Parma alla retrocessione.

Serie A, risultati 34.a giornata

Sabato

Verona-Spezia 1-1

Crotone-Inter 0-2

Milan-Benevento 2-0

Domenica

12:30 Lazio-Genoa

15:00 Bologna-Fiorentina

15:00 Napoli-Cagliari

15:00 Sassuolo-Atalanta

18:00 Udinese-Juventus

20:45 Sampdoria-Roma

Lunedì

20:45 Torino-Parma

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 82

Milan 69

Atalanta 68

Juventus 66

Napoli 66

Lazio 61

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 42

Udinese 39

Bologna 38

Fiorentina 34

Spezia 34

Genoa 33

Benevento 31

Torino 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18