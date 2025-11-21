Settanta milioni e addio Inter: alla Premier non si dice no

Niente da fare per l’Inter: l’offerta dalla Premier League è troppo elevata per non essere accettata, l’addio ai nerazzurri è a un passo.

Marotta e Ausilio stanno cercando di rispettare pienamente la linea imposta da Oaktree. La proprietà dell’Inter vuole infatti che si punti principalmente su giocatori giovani e di grande qualità, evitando quindi di andare a spendere troppi soldi – tra cartellino e stipendio – per profili over 30. Ovviamente è concessa qualche eccezione, come nel caso di Akanji, ma l’impressione è che il club di Viale della Liberazione metterà a segno sempre più colpi in prospettiva.

Tuttavia non è così semplice nemmeno arrivare ai grandi talenti che si mettono in mostra nei principali campionati europei. L’Inter non può darsi alle spese folli e non può quindi partecipare ad aste: per questo Marotta e Ausilio cercano di muoversi con largo anticipo, come hanno fatto ad esempio con Sucic e Bonny.

Se però la concorrenza arriva dalla Premier League portare a termine un affare diventa una vera e propria impresa. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un forte interessamento di un club inglese per uno dei giovani talenti che l’Inter sta seguendo con grande attenzione: la presunta offerta da 70 milioni di euro taglierebbe completamente fuori i nerazzurri.

Settanta milioni, addio Inter: nerazzurri rassegnati

Il giocatore in questione è Maghnes Akliouche, classe 2002, in forza all’AS Mónaco: il francese può giocare sia come ala destra che come trequartista e si sta imponendo sempre più nel club del Principato. Akliouche convince per la sua versatilità, ma anche per la sua pericolosità offensiva e per l’impatto che riesce ad avere quando viene chiamato in causa.

Tutti aspetti che stanno attirando i top club europei, tra cui l’Inter: già la scorsa estate i vertici nerazzurri avrebbero voluto regalare a Chivu un giocatore con le caratteristiche di Akliouche, protagonista anche in questa prima parte di stagione dopo i sette gol messi a segno in quella passata.

Il problema è che secondo quanto riportato da Fichajes.net in prima fila c’è il Tottenham, pronto a sborsare la bellezza di 70 milioni pur di portare il 23enne francese a Londra già nel prossimo mercato di gennaio. Sempre il sito spagnolo rivela che anche il Bayer Leverkusen ha messo gli occhi sul gioiello del Monaco, ma gli Spurs puntano ad anticipare la concorrenza con un’offerta che nessuno è in grado di pareggiare.