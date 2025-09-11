L’Inter di Chivu fatica a decollare ma una notizia di mercato che circola in queste ore potrebbe cambiare l’umore dell’ambiente.

L’estate nerazzurra è stata segnata da una svolta importante con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo in panchina di Cristian Chivu. Una scelta forte, quasi coraggiosa, dopo una stagione che aveva lasciato l’amaro in bocca.

Infatti, l’Inter aveva avuto la sensazione di poter vincere tutto e invece si è ritrovata a mani vuote, accumulando solo rimpianti. Il cambio in panchina, però, non ha portato fin qui quella scintilla che i dirigenti e i tifosi si aspettavano.

Arriva a zero: Milinkovic-Savic scalda i tifosi nerazzurri

La partenza in campionato è stata tutt’altro che convincente, con soprattutto la sconfitta interna contro l’Udinese che ha fatto scattare più di un campanello d’allarme. I tifosi si interrogano sulla bontà delle scelte fatte, sul mercato non particolarmente esaltante e sulle reali possibilità della squadra di lottare per il vertice. Però, proprio mentre le critiche aumentano e la pressione su Chivu cresce, spunta una voce di mercato capace di riaccendere la passione dei sostenitori nerazzurri.

Il nome è di quelli che non hanno certo bisogno di presentazioni: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, classe 1995, attualmente in forza all’Al-Hilal, è legato al club arabo fino al 2026. Eppure, il futuro non è così scritto come potrebbe sembrare. Milinkovic-Savic, infatti, non ha ancora deciso se rinnovare il proprio contratto e in Italia c’è già chi fiuta l’occasione di un colpo a parametro zero che avrebbe del clamoroso.

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione, consapevole che un innesto di questa caratura potrebbe rappresentare una vera e propria scossa per la squadra e per l’ambiente. Senza ombra di dubbio, Milinkovic-Savic porterebbe qualità, fisicità ed esperienza internazionale, proprio ciò che sembra mancare in questo momento al centrocampo di Chivu. Ma non solo i nerazzurri: anche Juventus e Milan sarebbero pronti a muoversi, dando vita a una corsa a tre che promette scintille.

Del resto, il legame del serbo con l’Italia non si è mai interrotto. Nei suoi anni alla Lazio si è affermato come uno dei centrocampisti più forti del campionato, conquistando l’affetto dei tifosi e attirando l’attenzione dei top club europei. Lui stesso non ha mai nascosto la nostalgia per il nostro Paese, un sentimento naturale per chi qui è diventato un giocatore di livello internazionale.

Per i tifosi dell’Inter, solo l’idea di rivederlo in Serie A con la maglia nerazzurra ha già acceso i sogni. Certo, al momento si tratta soltanto di voci, ma a volte i grandi colpi nascono proprio così, da un’indiscrezione che scatena l’immaginazione e la speranza. In un momento complicato, in cui il campo non regala soddisfazioni, la suggestione Milinkovic-Savic rappresenta una ventata d’ottimismo. Perché se davvero dovesse concretizzarsi, allora sì che per l’Inter potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, molto più ambizioso di quanto oggi sembri possibile.