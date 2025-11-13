Sorpresa Inter, ha annunciato l’addio: c’è l’ok di Marotta

L’Inter di Chivu torna in vetta alla Serie A, ma in casa nerazzurra le manovre di mercato non si fermano: Marotta ha dato l’ok.

L’atmosfera ad Appiano Gentile è di quelle che si respirano solo nei momenti importanti. L’Inter, infatti, è tornata al comando della classifica, riconquistando quella vetta che per i tifosi ha sempre un sapore speciale.

Chivu, chiamato a gestire una squadra affamata e determinata, sta trovando la quadratura giusta, riuscendo a dare equilibrio e identità a un gruppo che vuole arrivare fino in fondo. Eppure, mentre sul campo tutto sembra filare liscio, dietro le quinte la società continua a muoversi con la solita precisione chirurgica.

Sorpresa Inter arriva l’annuncio di mercato

Marotta, come sempre, osserva, valuta e pianifica. Sa bene che per restare competitivi in un campionato così equilibrato non basta godersi i risultati, bisogna anche anticipare i tempi e agire sul mercato con intelligenza. È per questo che, nonostante il primo posto, l’Inter continua a guardarsi intorno. E nelle ultime ore, un nome in particolare sta facendo discutere non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori.

Si tratta di un calciatore che, senza ombra di dubbio, ha tutte le carte in regola per rafforzare ulteriormente la rosa nerazzurra. Un difensore solido, d’esperienza, abituato a giocare ad alti livelli. Eppure, sorprendentemente, sembra aver perso spazio nel suo club attuale, tanto da iniziare a valutare nuove prospettive. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra e riguarda Nathan Aké, difensore olandese del Manchester City, classe ’95, che sarebbe sempre più frustrato per il poco utilizzo riservatogli da Pep Guardiola in questa stagione.

Aké, arrivato ai Citizens nel 2020, è sempre stato considerato un jolly difensivo prezioso, uno di quei giocatori in grado di adattarsi a più ruoli con affidabilità. Tuttavia, quest’anno qualcosa sembra essersi incrinato. Le scelte di Guardiola lo hanno relegato ai margini del progetto, con appena cinque presenze da inizio stagione. Un dato che pesa, soprattutto per chi ha ancora grandi ambizioni personali. Il suo obiettivo, infatti, è partecipare al Mondiale 2026 con la maglia dell’Olanda, ma senza minutaggio sarà difficile convincere il ct Koeman a concedergli un posto tra i convocati.

Ecco perché l’ipotesi di un trasferimento sta diventando sempre più concreta. Secondo i rumors provenienti da Manchester, Aké starebbe valutando seriamente la possibilità di cambiare aria già a gennaio. Su di lui ci sarebbero la Juventus e, appunto, l’Inter. Ma pare che Marotta si sia mosso per primo, ottenendo un vantaggio importante nella trattativa. A favorire i nerazzurri, tra l’altro, ci sarebbe anche Manuel Akanji, ex compagno di squadra di Aké al City e oggi punto di riferimento difensivo proprio dell’Inter, pronto — secondo alcune fonti — a spendere parole positive per convincerlo a raggiungerlo a Milano.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma una cosa è certa: l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi. La vetta della Serie A è solo l’inizio, e Chivu, con il supporto di Marotta, vuole costruire una squadra capace di vincere oggi e dominare anche domani.