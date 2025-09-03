Dopo la chiusura del calciomercato, il Napoli può ancora cedere un calciatore della rosa: Conte ha già dato il suo benestare

Scudetto sul petto e regina del calciomercato: il Napoli ha conquistato anche le prime pagine dei giornali al termine della campagna trasferimenti estiva. Una sessione partita con il botto de Bruyne per gli azzurri e conclusa con l’arrivo di Hojlund, chiamato a sostituire Romelu Lukaku assente almeno fino a gennaio.

Un imprevisto che non ha colto di sorpresa il direttore sportivo Manna, capace insieme a Conte e De Laurentiis, di rimodellare subito le proprie strategie e garantire un nuovo bomber al tecnico piacentino. Il danese va a completare una campagna acquisti ottima che contempla anche gli arrivi di Lucca, Beukema, Noa Lang e poi Marianucci, Gutierrez, Elmas e Milinkovic-Savic. Praticamente una formazione nuova per garantire a Conte la possibilità di alternative ai titolari, cosa non necessaria lo scorso anno visto che i partenopei non affrontavano le coppe europee.

La Champions quest’anno ci sarà e il Napoli vuole farsi trovare preparato come dimostrano i 9 acquisti fatti. Un numero che avrebbe potuto essere anche più alto se non ci fosse stato l’imprevisto Lukaku: la necessità di acquistare Hojlund (esborso complessivo da oltre 50 milioni) ha stoppato due trattative, privando in particolare Conte di un rinforzo atteso a centrocampo.

Napoli, via un centrocampista: c’è il sì di Conte

È proprio in mediana dove potrebbe esserci il punto debole del Napoli. Certo il quartetto formato da Lobotka, De Bruyne, McTominay e Anguissa è tra i migliori – se non il migliore – della Serie A, ma dietro di loro ci sono i soli Gilmour ed Elmas, con il macedone che potrebbe essere impiegato anche come esterno offensivo.

A prima vita è evidente l’assenza di un ricambio per Anguissa, con il camerunese che a gennaio sarà chiamato in Nazionale per la coppa d’Africa. Ecco allora che potrebbe risultare utile la presenza in rosa di Coli Saco, giovane che negli ultimi anni ha girovagato in prestito tra Serie B e Serie C. Per una questione di liste (non è più un under), il franco-maliano non resterà in azzurro e il ds Manna sta lavorando in queste ore alla sua cessione, con il benestare di Conte che non lo ritiene utile. Turchia e Svizzera, dove il mercato chiuderà la prossima settimane, le soluzioni attualmente vagliate con Coli Saco che presto potrebbe diventare l’ultima operazione in uscita del Napoli.