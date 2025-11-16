Spinosi a CalcioBlog: “Juve, Martinelli top per il centrocampo. Inter, Bento per i pali”

Lodovico Spinosi, intermediario di mercato: “Il Milan cerca un centrale che dia sicurezze ad Allegri. Mainoo-Napoli? ADL cerca un mediano”

Con Lodovico Spinosi, grande esperto di mercato internazionale, per capire come si potrebbero muovere le big del nostro campionato.

Spinosi, partiamo dalla Juve. Tra voci di arrivi, potenziali rinnovi e cessioni necessarie cosa pensa farà Comolli per Spalletti?

“Da quello che ho percepito non ci saranno grandi budget, salvo uscite eccellenti. In teoria, ci dovrebbero essere diversi ruoli da coprire. Servirebbe un esterno e poi un centrocampista. Se Spalletti tornerà al 4-2-3-1 per mettere Yildiz dietro Vlahovic, allora servirà uno che cucirà il gioco ed un esterno”.

“Vedremo – spiega Spinosi – se ci sarà qualche cessione importante: ma, chi può cedere questa Juve per fare cassa? Non è una situazione semplicissima per Comolli. Un nome per la mediana? Non ne ho parlato con loro, ma in Brasile c’è uno come Martinelli del Fluminense che ha passaporto italiano ed è uno pronto per livelli alti, come quello della Juve per tutte le squadre top del nostro campionato che cercano un interno. Si tratta di un classe 99”.

L’Inter sta ringiovanendo la rosa. Chi vedrebbe bene per il dopo-Sommer?

“Vedo molto bene Bento, passaporto italiano, ha la necessità di uscire dal campionato saudita, parliamo di un 2001, giocatore forte. Stiamo parlando un nazionale brasiliano, vice di Allison. Sarebbe perfetto per l’Inter che vuol ringiovanire la sua rosa, nell’ambito dell’ottimo lavoro che stanno facendo Ausilio e Baccin”.

Tra malumori e certezze: il mercato di Conte e Allegri

Come sta messo il Milan? Come si sta muovendo Tare?

“Devono prendere un centrale. Soprattutto se Allegri vuol continuare a giocare a tre”.

“A sinistra – continua Spinosi – hanno copertura con Bartesaghi, a centrocampo sono messi molto bene. Quindi, serve un centrale di grande livello. Non credo ci sia un grosso budget per un centravanti che può costare decine di milioni. Potrebbe essere perfetto prendere quel difensore che possa dare sostanza al reparto arretrato”.

Chiudiamo con il Napoli. Sono giornate di grosse polemiche. Secondo lei, De Laurentiis sarà pronto ad accontentare Conte con un acquisto come Mainoo dallo United?

“Sicuramente cercheranno un centrocampista strutturato che possa sostituire Anguissa. Sono mancati gente come Lang ed altri per creare superiorità sulle fasce. Ripeto, serve uno in mediana molto strutturato fisicamente. Lang e Neres via a gennaio? Solo se il club ha già puntato qualcuno più forte, con un tesoretto che potrebbe arrivare dalle uscite. Oggi solo Politano è una certezza”.