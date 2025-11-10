Stangata Tare, blitz di Marotta e accordo improvviso: addio Milan

Il Milan di Allegri sogna in grande, ma una notizia improvvisa rischia di rovinare i piani: irrompe Marotta.

A Milano, sponda rossonera, l’entusiasmo è tornato a farsi sentire forte e chiaro. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha restituito fiducia a un ambiente che aveva bisogno di ritrovare certezze, equilibrio e, soprattutto, quella mentalità vincente che da sempre contraddistingue il tecnico livornese.

I primi risultati della stagione, infatti, hanno confermato che la squadra sta rispondendo bene alle nuove direttive, mostrando una solidità che mancava da tempo. Eppure, proprio mentre tutto sembra procedere per il verso giusto, una notizia di mercato ha iniziato a serpeggiare tra gli addetti ai lavori, destando qualche ansia in casa rossonera.

Milan e Tare addio al calciatore

Il progetto di Allegri, sostenuto dall’intelligenza gestionale di Igli Tare, punta a costruire un Milan pragmatico ma con ambizioni importanti, capace di lottare su più fronti. Per questo il dirigente albanese sta lavorando da settimane su alcune piste di mercato mirate, volte a rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Tuttavia, uno dei nomi più caldi finiti sul suo taccuino rischia ora di sfumare a causa della concorrenza spietata di un’altra big italiana. Non è un mistero che il mercato, soprattutto quello di gennaio, sia un terreno in cui basta un attimo per vedere ribaltati i pronostici.

L’incontro tra Inter e Lazio, disputato ieri, ha riacceso i riflettori su un giocatore che da mesi è sotto osservazione da parte di diversi club di Serie A. E qui entra in scena il nome che ha fatto sobbalzare i tifosi rossoneri: Mario Gila. Il difensore spagnolo, cresciuto enormemente sotto la guida di Maurizio Sarri, ha impressionato tutti per la maturità tattica, la precisione negli interventi e la sicurezza con cui gestisce la retroguardia. Allegri, da grande amante dei difensori affidabili e intelligenti, avrebbe espresso il suo gradimento per il profilo del classe 2000, considerandolo un tassello ideale per dare più profondità e solidità al reparto arretrato.

Però, come spesso accade nel calcio, le storie di mercato raramente scorrono lineari. L’Inter si è infatti inserita con decisione nella corsa al giocatore, sfruttando i contatti consolidati con l’entourage e la disponibilità economica per mettere sul piatto un’offerta più allettante. I nerazzurri sembrano convinti che Gila possa rappresentare il futuro della loro difesa, soprattutto in vista di un possibile ringiovanimento della rosa.

Da parte sua, il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi, ma la sensazione è che l’Inter sia attualmente in vantaggio. Allegri avrebbe chiesto a Tare di fare il possibile per tentare il sorpasso, ma il tempo stringe e la concorrenza aumenta. La dirigenza rossonera sa che un colpo come Gila potrebbe essere determinante per alzare ulteriormente il livello del gruppo, ma sa anche che le trattative, in questo periodo, possono cambiare direzione da un momento all’altro.

Senza ombra di dubbio, il duello di mercato tra Milan e Inter per Gila è solo all’inizio, ma promette di diventare una delle trame più intriganti di questo inverno calcistico. I tifosi del Milan, rinfrancati dai primi segnali positivi della gestione Allegri, incrociano le dita sperando che, almeno questa volta, la storia finisca con un sorriso rossonero.