Sembra proprio che il Napoli non riuscirà a portare a casa questo acquisto con il Milan che si porta in pole position: bella la mossa di Tare.

La finestra dedicata al calciomercato estivo per le squadre di Serie A si sta avvicinando alla fine: con il poco tempo rimasto, una settimana circa, i team si assicurano di portare a termine le ultime trattative, anche se in molti casi, abbiamo assistito a scambi di mercato che non sono andati a buon fine, o per un mancato accordo economico tra le due parti, o per l’opposizione del giocatore o anche per l’entrata a sorpresa di una terza squadra nella trattativa stressa.

Tra i colpi a sorpresa di cui abbiamo appena parlato, ci potrebbe essere quello del Milan che ha recentemente mandato uno suo importante osservatore in Spagna per assistere ad una partita in cui c’è un giocatore che pare ormai destinato ad approdare in Serie A, in una squadra o nell’altra. Il fatto è che teoricamente, questo calciatore è stato seguito da un altro team, rivale diretto del Milan.

Il dirigente del Milan Geoffrey Moncada sarebbe stato avvistato in queste ore allo stadio spagnolo Ramón Sánchez Pizjuán dove ha assistito al match tra Siviglia e Getafe. Stando alla stampa italiana, ci sono pochi giocatori che potrebbero essere oggetto dell’interesse del DT che sicuramente, non ha affrontato questo viaggio vicino alla fine del calciomercato solo per divertimento. Ecco quali sono i nomi papabili e quale potrebbe essere “soffiato” al Napoli adesso.

Niente Napoli, andrà al Milan

Il Milan sarebbe interessato ad un giocatore per parte: nel Getafe, piace Christantus Uche, centrocampista offensivo nigeriano classe 2003 che ha collezionato 34 presenze e 5 reti nel team spagnolo. Uche può giocare anche in posizione avanzata e nello specifico, nel match vinto 2-1 proprio dalla sua squadra ha giocato come secondo attaccante con il 4-4-2. Ma non è l’unico giocatore che piace a Moncada.

Il Siviglia ha un importante innesto che piace a Napoli e Milan allo stesso modo, ossia Juanlu Sanchez, terzino di 22 anni che era finito nel radar della squadra di Conte ma che ora pare destinato a trovare un accordo con il Milan. Sanchez nonostante la giovane età vanta già una vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la nazionale spagnola e gioca anche nella Under 21, dimostrando il suo grande talento.

Chiaramente, la presenza del DT del Milan alla partita non può essere casuale ed è evidente che il Milan sia interessato ad almeno uno di questi due giocatori. Il tempo per portare avanti la trattativa però è poco e resta da vedere se la squadra rossonera riuscirà a completare l’acquisto di uno dei due o entrambi in tempo e, soprattutto, se Sanchez si mostrerà più interessato al Napoli o al Milan.