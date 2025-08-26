Mehdi Taremi lascerà sicuramente l’Inter e non è un segreto che Ausilio sta cercando di piazzarlo da mesi. Finalmente la dirigenza ha trovato la soluzione e lo scambio fa infuriare la Juve.

Il destino di Mehdi Taremi sembra ormai segnato. L’attaccante iraniano, arrivato all’Inter con l’etichetta di rinforzo d’esperienza per completare il reparto offensivo, si trova oggi fuori dal progetto tecnico di Cristian Chivu. La decisione è stata chiara e inequivocabile: Taremi non è stato inserito nella lista dei giocatori disponibili per la Serie A, un segnale forte che certifica la volontà della società di voltare pagina. Nelle ultime settimane non sono mancate le offerte, provenienti da campionati diversi, ma tutte sono state respinte dal giocatore. La sua intenzione iniziale era quella di giocarsi le proprie carte in nerazzurro, ma con il passare dei giorni la realtà si è imposta con forza. L’Inter, che ha puntato forte su un ricambio generazionale e su profili giovani, non vede in Taremi l’uomo giusto per completare il puzzle.

Una situazione che rischiava di complicarsi, anche perché la permanenza di un giocatore fuori dalle rotazioni avrebbe rappresentato un peso inutile per la rosa e per il bilancio. Adesso però qualcosa si muove. I procuratori dell’attaccante sono al lavoro per individuare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa. E se da un lato il PSV Eindhoven resta in trattativa con l’entourage, dall’altro si è aperto uno spiraglio concreto con un club che da tempo monitora il mercato degli attaccanti: il Lille.

Lille su Taremi, l’Inter valuta Zhegrova e sgambetta la Juve

Le ultime indiscrezioni riportano come il Lille sia entrato con decisione nella corsa a Mehdi Taremi. Il club francese, che ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo, avrebbe chiesto informazioni sia all’entourage del giocatore sia direttamente all’Inter sulle condizioni per un’eventuale uscita. Non si tratta ancora di un’offerta ufficiale, ma i contatti sono stati avviati e la pista appare concreta, anche perché l’iraniano sembra aver compreso che il suo futuro non può più essere legato a Milano. Se l’affare dovesse andare in porto, si libererebbe una casella preziosa per i nerazzurri. In tal senso, non è un mistero che la dirigenza guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio segua da tempo Edon Zhegrova, attaccante kosovaro in forza proprio al Lille. Il profilo piace per età, qualità tecnica e duttilità, e rappresenterebbe una soluzione interessante per completare il reparto offensivo. Tuttavia, la concorrenza non manca: la Juventus, da settimane, ha messo gli occhi sul giocatore, anche se il club bianconero non potrà muoversi senza prima sbloccare una cessione.

L’incastro perfetto dunque prevede Taremi al Lille, aprendo così le porte a un assalto dell’Inter per Zhegrova, con la Juventus costretta a restare alla finestra in attesa di liberare spazio salariale e di bilancio. Tutto dipenderà dalla velocità con cui le trattative verranno chiuse, perché il tempo stringe e la sessione di mercato è agli sgoccioli. Per l’Inter, risolvere il caso Taremi significherebbe non solo alleggerire il monte ingaggi, ma anche avere l’opportunità di innestare un altro profilo giovane e funzionale al progetto tecnico di Chivu. Il Lille chiede una cifra intorno ai 18 milioni e in caso di scambio i nerazzurri dovranno versare ovviamente un conguaglio economico in favore dei francesi. Le prossime ore potrebbero essere decisive per tracciare il futuro di un attaccante che a Milano non ha mai trovato il suo spazio e che adesso intravede nella Ligue 1 la possibilità di rimettersi in gioco.