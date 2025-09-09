Il talento può tornare in Italia? Sembra che Federico Chiesa sia sempre più distante dal Liverpool dopo una grande offerta…

Benché il termine ultimo per molti campionati sotto il profilo dei trasferimenti e del calciomercato sia ormai scaduto, alcune squadre tentano ancora di portare dei colpi sullo scadere, magari prendendo quei giocatori indecisi, lasciati fuori dalla formazione o talmente insoddisfatti del loro ruolo in una squadra da essere pronti a prendere praticamente qualsiasi offerta al balzo.

Uno dei colpi a sorpresa potrebbe essere proprio un talentuoso attaccante italiano, a lungo considerato una delle promesse del nostro campionato ma finito a giocare in una squadra che all’età non più rosea di 27 anni non gli sta mostrando la considerazione che il giocatore desidererebbe. Federico Chiesa ha iniziato la sua carriera che sembrava destinata a decollare nella Fiorentina proprio in Serie A.

L’attaccante ha totalizzato ben 51 presenze ma solo 7 reti in Nazionale maggiore, riuscendo comunque a vincere un importante trofeo: l’Europeo del 2020 alzato letteralmente in faccia all’Inghilterra. Non è un caso ironico che Chiesa sia finito a giocare proprio nel campionato britannico? Da quando Arne Slot è divenuto allenatore del Liverpool però per Chiesa le cose non hanno fatto altro che degenerare.

Chiesa stanco del Liverpool, arriva l’offerta

Nel team inglese, Chiesa proprio non trova spazio. L’atleta ha giocato solo 29 minuti con la squadra rossa segnando pure una rete, ma il tecnico olandese non solo non lo sta impiegando a sufficienza ma lo ha anche rimosso dalla lista Champions un affronto che l’attaccante italiano ed ex campione d’Europa non ha proprio intenzione di digerire. Del resto, ci sono tanti team che lo prenderebbero.

Il valore dell’attaccante dovrebbe oscillare tra i 12 ed i 20 milioni di euro e ci sarebbero vari team italiani tra cui Roma, Juventus e Napoli che lo osservano con attenzione. Tuttavia, la prima vera offerta è arrivata dal Besiktas in Turchia. Parallelamente, Gennaro Gattuso avrebbe espresso interesse ad un ritorno di Chiesa in Nazionale, anche se per ora non lo ha ancora convocato direttamente.

Il mercato in Turchia si chiude il 12 settembre, quindi c’è ancora tempo. Pare però che il giocatore non sia molto intrigato dall’idea di giocare nel campionato turco che non è certo uno dei più competitivi in Europa. Magari, un’offerta alla ripresa di mercato da un team italiano potrebbe convincere Chiesa a lasciare per sempre la Premier, tanto se non può giocare, è inutile rimanere in una formazione che non ha intenzione di puntare su di lui.