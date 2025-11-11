Thuram via dall’Inter, 50 milioni: Marotta ha già accettato

Marcus Thuram via per 50 milioni? Marotta sembra aver già dato il suo ok alla cessione dell’attaccante francese: la destinazione però fa discutere.

L’Inter continua la sua corsa in Serie A e lo fa con la sicurezza di una grande squadra. Il 2-0 contro la Lazio ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica, a pari punti con la Roma di Gian Piero Gasperini, rilanciando le ambizioni di un gruppo che, nonostante qualche passaggio a vuoto, resta una delle realtà più solide del campionato. La serata di San Siro ha confermato l’efficacia del lavoro di Cristian Chivu, capace di gestire le rotazioni senza mai perdere identità tattica. La notizia migliore è arrivata dal reparto offensivo: la coppia Lautaro Martinez-Bonny ha funzionato alla perfezione, firmando entrambi i gol della vittoria. Per il giovane attaccante francese, si tratta del quarto centro stagionale, accompagnato da quattro assist, un bottino che lo proietta tra le rivelazioni dell’autunno nerazzurro. Un mix di potenza e altruismo che sembra calzare a pennello nel gioco corale disegnato da Chivu.

Diversa, invece, la situazione di Marcus Thuram, rientrato solo nel finale dopo il lungo stop per la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata contro lo Slavia Praga in Champions League. Il francese è apparso ancora lontano dalla condizione migliore e il tecnico romeno ha scelto la via della prudenza, concedendogli uno scampolo di gara per favorire il reinserimento graduale, dopo il dosaggio controllato in Champions. Eppure, proprio nel momento in cui l’attaccante sembrava pronto a tornare protagonista, il suo nome è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato.

Thuram-PSG, un affare da 50 milioni che divide

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su Thuram per la prossima finestra di mercato. L’obiettivo del club parigino, guidato da Luis Enrique, sarebbe quello di completare un attacco tutto francese insieme a Dembelé, Doué e Barcola, sacrificando Gonçalo Ramos. A sorprendere, però, non è tanto l’interesse quanto la valutazione proposta: appena 50 milioni di euro. Un prezzo che, se confermato, rischierebbe di trasformarsi in un vero e proprio regalo agli avversari dell’ultima finale di Champions League. Basti pensare che Thuram, arrivato all’Inter a parametro zero nell’estate del 2023, rappresenterebbe una plusvalenza netta per la dirigenza formata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma il valore tecnico del giocatore, 28 anni e nel pieno della maturità calcistica, sembra ben superiore.

Al momento non ci sono contatti concreti per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2028, ma la sensazione è che la società voglia rimandare ogni discorso a fine stagione. Chivu considera Thuram un tassello fondamentale del progetto, mentre i tifosi sperano che il numero 9 possa presto tornare quello visto a inizio stagione. Il mercato, però, non dorme mai e a Parigi già sognano di vestirlo di blu. Cinquanta milioni che sicuramente riflettono una valutazione sottostimata, ma che per Chivu rappresenterebbero un discreto tesoretto da reinvestire in altri reparti, soprattutto se Bonny e Pio Esposito dovessero davvero esplodere in questa stagione.