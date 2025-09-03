Per accontentare Gasperini la Roma ha deciso di rinforzarsi con l’arrivo di uno svincolato: Massara vuole chiudere al più presto.

La Roma non è riuscita a chiudere il mercato come avrebbe voluto il suo allenatore. In particolare Massara non ha portato a Trigoria un nuovo centravanti: si era parlato di un possibile scambio tra Santiago Gimenez e Dovbyk ma si è rimasti ai semplici contatti. L’ultimo giorno del calciomercato estivo si è quindi concluso senza ulteriori colpi da parte dei giallorossi, al contrario di concorrenti come Milan, Juve e Napoli.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che Gasperini sia rimasto piuttosto deluso dal mercato portato avanti dalla dirigenza romanista. I rumors parlano di crepe nel rapporto tra il tecnico di Grugliasco e il ds Massara: nelle scorse ore era addirittura circolata la voce delle possibili dimissioni dell’ex Milan, poi prontamente smentite.

Per evitare che la conclusione del calciomercato comporti degli ulteriori strascichi Massara sta pensando di sondare il mercato degli svincolati, dove ci sono ancora diversi giocatori che possono fare al caso di Gasperini. Non è un segreto che l’ex allenatore dell’Atalanta abbia richiesto soprattutto un esterno sinistro.

Roma, caccia allo svincolato: accontentato Gasperini

Massara sta cercando di capire la situazione che riguarda Lorenzo Insigne. Il 34enne napoletano ha messo fine lo scorso giugno alla sua avventura con il Toronto e sarebbe ben felice di fare rientro in Italia. Insigne avrebbe voglia di ricongiungersi con il suo maestro, Maurizio Sarri, e per questo aspetta di sapere se la Lazio potrà fare movimenti in entrata.

Sul giocatore si registra anche un forte interesse del Parma ma la Roma può prendere tutti in contropiede e assicurare a Gasp un rinforzo di qualità e affidabilità. Ma non c’è solo Insigne sul taccuino di Massara: i giallorossi stanno valutando con grande attenzione anche i profili di Ziyech e Rafinha.

L’ex Ajax è stato già vicino più volte ad approdare in Serie A: in passato si erano interessati a lui club come Juventus, Inter e Milan. Per la Roma potrebbe trattarsi di un’operazione low-cost: stesso discorso per Rafinha, in cerca di una nuova opportunità dopo l’esperienza con l’Al-Arabi. Al momento si tratta solo di suggestioni: Massara non ha ancora imbastito una vera e propria trattativa per nessuno di questi tre giocatori. Già nei prossimi giorni si capirà se la Roma deciderà di affondare per uno di questi profili.