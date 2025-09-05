L’ottimo inizio di stagione di Dusan Vlahovic ha cambiato le prospettive, ma ora arriva l’offerta dalla Turchia: la Juventus ha già ricevuto la comunicazione

Uno-due. Dusan Vlahovic ha impiegato 40 minuti o poco più per riconquistare la Juventus. Gol all’esordio contro il Parma, replica decisiva contro il Genoa alla seconda giornata: il bomber serbo ha impiegato poco per cancellare un’estate da separato in casa e con i tifosi a dargli contro perché non liberava spazio per nuovi arrivi.

Alla fine i nuovi sono arrivati, Zeghrova e Openda, ma per adesso la Juve ringrazia il ‘vecchio’ 9 per aver tolto le castagne dal fuoco nelle prime due giornate di campionato. Un campionato che potrebbe vedere Vlahovic come grande protagonista se a parlare sarà soltanto il campo e non i contratti: quello di Dusan è in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo di cui al momento non c’è traccia, l’addio a giugno sarebbe scontato e soprattutto gratuito.

Ma in 10 mesi tutto può succedere, soprattutto in un mondo come quello del calcio (e del calciomercato) dove nel giro di pochi minuti può essere tutto stravolto. Può succedere anche a Vlahovic che, dopo un’estate passata a rifiutare offerte provenienti da Italia ed estero, si ritrova al centro nuovamente di una trattativa di mercato.

Vlahovic, il Galatasaray ci prova: risposta immediata

A muoversi, stando a quanto riportato da Top Calcio 24, in maniera concreta è il Galatasaray, squadra che sta dominando in Turchia e che ha fatto l’ennesimo mercato faraonico con gli arrivi di Osimhen e Gundogan tra gli altri.

Il club di Istanbul starebbe valutando l’idea di inserire anche Vlahovic in un attacco già sontuoso e avrebbe bussato alla porta della Juventus per presentare un’offerta. Al di là della volontà del club bianconero, che con Openda al fianco di David potrebbe anche decidere di lasciar partire, l’ostacolo più grande è rappresentato dal calciatore. È risaputo, lo ha dimostrato lungo tutta l’estate, che Vlahovic non ha alcuna intenzione di lasciare Torino ed è proiettato a trascorrere l’intero anno alla Juve per poi scegliere a giugno, gratis, la prossima tappa della sua carriera.

Una volontà che, stando a quanto dichiarato dal giornalista Franco Ordine proprio a Top Calcio 24, il giocatore avrebbe già comunicato alla Juventus. Vlahovic non ha alcuna intenzione di lasciare i bianconeri ed è altamente probabile che l’eventuale offerta del Galatasaray, anche se ricca, si riveli un buco nell’acqua per il club turco.