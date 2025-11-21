Vlahovic gratis, Juve tradita: resta in Serie A (e non al Milan)

Dopo un’estate travagliata, Vlahovic può lasciare gratis la Juve per approdare in un nuovo club, clamorosamente sempre in Serie A

Il futuro di Dusan Vlahovic è stato uno dei temi più caldi dell’ultima sessione estiva di mercato. Durante l’estate si è infatti sviluppato un vero braccio di ferro tra la Juventus e il giocatore. Con un contratto in scadenza nel 2026, non si è mai arrivati a discutere concretamente di un rinnovo, soprattutto a causa dell’elevato stipendio del serbo: la società aveva chiesto una riduzione, ma Vlahovic ha sempre respinto l’idea.

La Juventus, di fronte a questa situazione, aveva aperto alla possibilità di cederlo, purché arrivasse un’offerta congrua rispetto ai circa 70 milioni spesi per acquistarlo dalla Fiorentina nel gennaio 2022. Tuttavia, nel corso dell’estate non sono mai giunte proposte sufficientemente elevate da cambiare lo scenario. In Italia, il Milan aveva seguito con interesse la situazione, soprattutto nel caso in cui il giocatore fosse andato a scadenza senza rinnovo: uno scenario che avrebbe permesso ai rossoneri un tentativo a parametro zero.

La vicenda, però, si è chiusa con la permanenza del serbo alla Juventus, e Vlahovic ha poi sorpreso molti con prestazioni di alto livello. Si è rivelato un elemento decisivo prima nell’attacco guidato da Igor Tudor e successivamente in quello di Luciano Spalletti, subentrato dopo l’esonero del tecnico croato. Oggi, però, il suo futuro è tornato di grande attualità: un nuovo club di Serie A avrebbe messo gli occhi su di lui, e non si tratta più del Milan di Massimiliano Allegri, ma di un’altra società italiana.

Vlahovic resta in Serie A: Juve beffata

La Juventus teme ora il rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero, un danno pesantissimo dal punto di vista economico considerando l’investimento iniziale. Questo possibile scenario ha attirato l’interesse di pochi club in Italia, ma tra questi ci sarebbe la Roma, una delle candidate a valutare seriamente l’operazione.

I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante di livello, anche alla luce delle difficoltà mostrate dal reparto offensivo nelle ultime settimane, complice una lunga serie di infortuni e un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative.

La Roma potrebbe prendere in considerazione l’ingaggio di Vlahovic solo a determinate condizioni: la prima riguarda la qualificazione alla prossima Champions League; la seconda concerne lo stipendio del serbo, che attualmente percepisce 12 milioni netti a stagione, una cifra ben al di sopra dei parametri romanisti. Per approdare nella Capitale, il giocatore dovrebbe accettare un taglio dell’ingaggio, un sacrificio che non ha mai voluto compiere con la Juventus, rifiutando ogni ipotesi di riduzione.

Una situazione complessa, quindi, che vede la Juventus rischiare di perdere un patrimonio tecnico ed economico a zero, mentre altre società, come la Roma, potrebbero invece beneficiare di un’eventuale disponibilità del giocatore a ridimensionare le proprie richieste.