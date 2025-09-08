Dopo un’estate passata ad occupare le prime pagine dei giornali, Vlahovic ha deciso di tornare a segnare. Il suo futuro però è ancora lontano dalla Juve: tradimento indicibile..

L’estate di Dusan Vlahovic sembrava già scritta. L’attaccante serbo, reduce da mesi complicati e con un contratto in scadenza nel 2026, era stato accostato a mezza Europa e sembrava destinato a lasciare la Juventus già a luglio. Invece, contro ogni previsione, è rimasto alla Continassa e non solo: si è rimesso a segnare. Due reti nelle prime due giornate hanno fatto tornare a parlare di lui come di un centravanti centrale nel progetto di Igor Tudor, proprio quando molti lo consideravano un separato in casa. Non è un mistero che attorno al suo nome ci fosse e ci sia ancora forte attenzione. Il Milan di Massimiliano Allegri osserva con interesse gli sviluppi, consapevole che un attaccante con queste caratteristiche sarebbe perfetto per completare la rosa. Il contratto in scadenza nel 2026 è una calamita per i club che amano inserirsi nelle pieghe delle trattative: un colpo a parametro zero o comunque a cifre ridotte rispetto al reale valore di mercato rappresenterebbe un affare d’oro.

La situazione non riguarda soltanto i rossoneri. In Italia e all’estero, diversi club seguono con attenzione il futuro di Vlahovic. L’attaccante, d’altronde, rappresenta un profilo che unisce forza fisica, tecnica e capacità di incidere nelle partite che contano. L’estate che si sta chiudendo ha lasciato dietro di sé un solco di voci, ma anche una certezza: per ora Vlahovic è ancora bianconero, e ha iniziato la stagione con la voglia di dimostrare a tutti di essere più vivo che mai.

Attento Milan, Vlahovic tradisce Max e va all’Inter

La partita del futuro, però, resta tutta da giocare. Ed è qui che entra in scena l’ipotesi più clamorosa: un passaggio all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Vlahovic potrebbe finire proprio in nerazzurro a partire dalla prossima estate, quando il suo contratto con la Juventus sarà ormai scaduto. Sarebbe un colpo perfettamente in linea con la filosofia di Beppe Marotta, maestro nell’approfittare delle situazioni contrattuali per portare a casa campioni a parametro zero o a condizioni molto vantaggiose. Il paradosso è evidente: il serbo, che già in passato era stato vicino all’Inter prima del suo approdo a Torino, potrebbe tradire Allegri, ma anche i colori bianconeri e vestire quelli della rivale storica. La suggestione è forte e affascinante, ma molto dipenderà dall’andamento della stagione in corso.

Perché se Vlahovic continuerà a segnare con costanza, la sua valutazione e le sue pretese economiche potrebbero addirittura aumentare, complicando ogni tipo di scenario. La Juventus per ora gode del suo ritrovato bomber, ma le ombre sul futuro restano. Allegri osserva, Tudor ringrazia per i gol, mentre Marotta e l’Inter sognano un colpo che avrebbe il sapore del tradimento sportivo. In ogni caso, il futuro di Vlahovic resta una delle partite più calde del calcio italiano e già in inverno potrebbe accadere qualcosa.