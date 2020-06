Atalanta-Sassuolo 4-1: doppietta per Zapata, Gasperini espulso

Di Redazione CalcioBlog domenica 21 giugno 2020

Atalanta-Sassuolo 4-1: la Dea travolge i neroverdi nel recupero della 25a giornata di Serie A, Bourabia segna prima nella sua porta poi in quella avversaria

Atalanta-Sassuolo 4-1. La a squadra di Gian Piero Gasperini riparte con un poker al Gewiss Stadium di Bergamo. È stata una serata importante per tutta la città di Bergamo, per certi versi commovente e con gli ultrà della Dea che fuori dallo stadio hanno ribadito la loro contrarietà alla ripresa del campionato. L’Atalanta riprende il proprio cammino esattamente da dove lo aveva lasciato e ai nerazzurri bastano i primi 45 minuti per chiudere la pratica.

La gara si sblocca al 16’ con Djimsiti, poi è il bomber colombiano Zapata a firmare il raddoppio al 31’. Passano solo 6 minuti e Bourabia mette la palla nella propria rete, portando il punteggio sul 3-0 in favore dei campioni d’Italia. Il Sassuolo è comunque vivo e Gollini interviene in più occasioni in maniera decisiva. La gara si conferma spettacolare anche nella ripresa, con frequenti ribaltamenti di fronte e tanti spazi da una parte e dall’altra. Al 66’ l’Atalanta sigla il poker con Zapata, ma è ancora Gollini a salire in cattedra per fermare le scorribande di Berardi e soci. Il gol della bandiera arriva al 92’ con Bourabia.

Con questo risultato, l’Atalanta allontana la Roma (-6) e si proietta verso la prossima sfida contro la Lazio, alla quale non prenderà parte Gasperini, espulso per proteste.

Atalanta Sassuolo 4-1 | Tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti (dall’87’ Toloi); Hateboer, de Roon, Freuler (dal 70′ Malinovskyi), Gosens (dal 69′ Castagne); Pasalic; Gomez (dall’88’ Colley), Zapata (dal 69′ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Tameze, Bellanova. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 46′ Muldur), Marlon (dal 70′ Magnani), Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli (dal 77′ Obiang); Berardi (dal 61′ Djuricic), Defrel, Boga (dal 61′ Haraslin); Caputo. A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Raspadori, Chiriches, Traore, Haraslin, Ferrari. Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Marcatori: 16′ Djimsiti (A), 31′ Zapata (A), 37′ aut. Bourabia (S), 66′ Zapata (A), 92′ Bourabia (S)

Ammoniti: Toljan, Peluso, Marlon (SAS), Pasalic, Djimsiti, Muriel, Toloi (ATA)

Espulsi: Gasperini (Atalanta)