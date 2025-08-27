Cresce la preoccupazione in casa Inter: un errore, poi ammesso dallo stesso tecnico, può aver scosso gli equilibri interni

Esordio strabiliante nella Milano nerazzurra. A San Siro, l’Inter di Cristian Chivu cala una manita spettacolare contro il Torino di Baroni, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Una prova di assoluta qualità tecnica e incisività offensiva, che lancia subito un chiaro segnale al campionato.

Ad aprire le marcature ci pensa Alessandro Bastoni, seguito dalle reti di Thuram, Lautaro Martinez e ancora Thuram, autore di una doppietta che ha infiammato il pubblico di casa. A chiudere definitivamente i conti è il neoacquisto Bonny, al debutto ufficiale in maglia nerazzurra.

Una prestazione brillante e autoritaria che manda un messaggio forte e chiaro alle dirette concorrenti, e soprattutto al Napoli di Antonio Conte, attuale campione d’Italia. L’Inter è decisa a tornare protagonista nella lotta per lo scudetto, perso all’ultima giornata contro gli azzurri. Tuttavia, nonostante la serata stellare, alcune dichiarazioni di Chivu hanno sollevato dubbi su una sua scelta tattica. È stato lo stesso tecnico a riconoscere pubblicamente l’errore: prima crisi in arrivo?

Crisi Inter, Chivu riconosce l’errore: cresce la preoccupazione nei tifosi

Nel post partita di Inter-Torino, il nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha speso alcune parole su Andy Diouf, il giovane centrocampista arrivato nei giorni scorsi dal Lens, che ha esordito negli ultimi minuti di gara con la maglia dell’Inter. Un debutto atteso, arrivato a pochi giorni dal suo trasferimento ufficiale a Milano, ma che non ha convinto del tutto alcuni addetti ai lavori, sollevando dubbi sulla sua prestazione.

“È una mezzala e un mediano, per progressione è un centrocampista che non avevamo, anche perché è un mancino. Volevo premiare anche un ragazzo che è appena arrivato, farlo sentire importante in questo gruppo. L’ho messo anche in difficoltà in un ruolo che non aveva mai fatto, ma non bisogna giudicare questa prestazione per lui. Non so nemmeno se ha aperto le valigie”, ha dichiarato Chivu al termine della sfida che ha voluto fare chiarezza.

Una dichiarazione sincera e trasparente da parte del mister, che ha voluto sottolineare sia le qualità potenziali del nuovo giocatore, sia la necessità di concedergli ancora tempo per adattarsi al nuovo ambiente. L’Inter, infatti, punta molto su Andy Diouf per il futuro, ma l’inserimento sarà necessariamente graduale, e, come confermato dallo stesso mister, ci vorrà ancora tempo per giudicare le qualità del nuovo innesto.