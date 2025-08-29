Un’indiscrezione che scatena il caos tra i tifosi rossoneri: la pesante sconfitta contro la Cremonese ha costretto Allegri a dimettersi?

Al via la seconda giornata di campionato: nel pre anticipo delle ore 20:45, il Milan volerà allo stadio Via del Mare per affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco. Dopo una partenza decisamente al di sotto delle aspettative, quest’oggi la squadra di Allegri avrà l’occasione di rilanciarsi dopo la brutta figura contro la Cremonese all’esordio.

Il tecnico toscano dovrà fare ancora a meno di Rafael Leao che, dopo aver saltato la sfida contro i grigiorossi, non sarà a disposizione nemmeno contro i salentini.

Il rischio di perderlo anche per le prossime partite è alto: per questo motivo, lo staff medico ha deciso di lasciarlo a Milanello, dove proseguirà il percorso di recupero. Qualora non ci fossero rischi, l’attaccante potrà aggregarsi alla Nazionale portoghese; in caso contrario, continuerà a lavorare individualmente per prepararsi al debutto ufficiale in Serie A contro il Bologna.

Nonostante la pesante assenza di Leao, contro il Lecce il Milan dovrà lasciarsi alle spalle le ombre del debutto: poche idee in fase offensiva e un atteggiamento troppo remissivo non possono più ripetersi. I fischi di San Siro, arrivati dopo la sconfitta con la Cremonese, devono servire da sveglia: è il momento di reagire con carattere, convinzione e un nuovo spirito.

In uno scenario in cui il Milan è chiamato a rialzarsi e scacciare le ultime scorie, arriva un’indiscrezione sul futuro in bilico del tecnico rossonero: “Allegri si è dimesso”. Un rumor che potrebbe cambiare profondamente i piani del Diavolo.

Colpo di scena in casa Milan, dimissioni di Allegri in arrivo?

“Allegri si è dimesso. Al Milan arriva Thiago Motta”: con questo post pubblicato sul proprio profilo X, Leonardo Dorini – giornalista di Econopoly per Il Sole 24 Ore e firma nota anche in ambienti vicini alla Juventus – ha acceso un piccolo terremoto social tra i tifosi rossoneri. Un annuncio che, per qualche istante, ha creato scompiglio tra gli utenti, alimentando reazioni e speculazioni.

Poco dopo, però, è arrivata la precisazione: “Era uno scherzo. Però interessante: tema Allegri sempre “caldo”!”. Una smentita che conferma la natura volutamente provocatoria del messaggio, ma che al tempo stesso evidenzia quanto il nome di Massimiliano Allegri continui a generare attenzione e dibattito, anche al di fuori del contesto bianconero.

Una provocazione ben studiata, che gioca su incroci e suggestioni non così impossibili da immaginare nel calcio moderno, dove panchine e bandiere cambiano rapidamente. Resta il fatto che il “tema Allegri”, come lo ha definito lo stesso Dorini, continua a far discutere, forse più di quanto ci si aspetti.