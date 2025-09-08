Cè grande attesa per il ritorno dalle nazionali, ma per Chivu già arrivano i primi segnali poco confortanti. Allegri vince a mani basse il duello con il tecnico nerazzurro.

La nuova stagione di Serie A è appena iniziata, ma ha già acceso riflettori e dibattiti. Mai come quest’anno le panchine delle big rappresentano un parterre di altissimo livello: da Antonio Conte, reduce dallo scudetto con il Napoli, a Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan per riaprire un ciclo vincente; da Maurizio Sarri, richiamato alla guida della Lazio, a Stefano Pioli, tornato per rilanciare la Fiorentina. E ancora: Igor Tudor con una Juventus che sembra rigenerata, e ovviamente Cristian Chivu, alle prese con la sua prima vera stagione da tecnico di una big come l’Inter. È un torneo che si preannuncia spettacolare e apertissimo. I tifosi si aspettano una lotta serrata, con almeno sette squadre in grado di giocarsi posizioni importanti fino all’ultima giornata.

Nonostante siano trascorse soltanto due giornate, i primi segnali hanno già messo in luce alcune tendenze: la solidità del Napoli, la compattezza della Juventus, le difficoltà iniziali dell’Inter e le incertezze del Milan, ancora in cerca della giusta quadratura. Gli addetti ai lavori, tuttavia, non concordano tutti sulle reali favorite. Se l’opinione comune vede Napoli e Inter come le squadre da battere, c’è chi invita alla prudenza e non esclude sorprese. Il ritorno di Allegri al Milan, ad esempio, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri, anche perché i rossoneri non avranno il peso delle coppe europee. E proprio questa variabile potrebbe risultare decisiva in un campionato lungo e dispendioso.

Serie A, Bezzi rompe gli schemi: “Inter e Napoli? Io dico Milan”

Tra le voci più critiche c’è quella del giornalista Gianni Bezzi, che ai microfoni di TMW Radio ha ribaltato i pronostici più diffusi. Non credo molto nell’Inter di Chivu, secondo me è stato un passo indietro rispetto al recente passato. Allo stesso modo non penso che il Napoli possa rivincere lo scudetto: non ci credo a un bis consecutivo – ha dichiarato. Bezzi ha poi spostato l’attenzione sul Milan, indicando nella presenza di Massimiliano Allegri un fattore determinante: “C’è un fatto: credo molto in Allegri, sono convinto della sua bravura. Dopo due giornate non mi permetto di giudicare il suo avvio, perché anche Conte lo scorso anno partì male. Il Milan non ha le coppe, quindi potrebbe essere un piccolo vantaggio”.

Infine, uno sguardo anche alla Juventus, con il riferimento al ritorno in grande stile di Dusan Vlahovic, già protagonista nelle prime uscite stagionali: “Ero indeciso con la Juventus per il titolo, anche se il ritorno di Vlahovic potrebbe cambiare qualcosa”. Insomma, se la maggior parte degli osservatori punta ancora forte su Napoli e Inter, la voce di Bezzi rappresenta una corrente alternativa: attenzione al Milan, che con Allegri in panchina potrebbe diventare la vera mina vagante di questa Serie A 2025/26.