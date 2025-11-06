Bufera al Milan, Maignan ha deciso: Allegri furioso

Caos in casa Milan, il tecnico rossonero sempre più furioso sulle ultime notizie riguardo il futuro di Maignan

Con la squadra di Massimiliano Allegri che si prepara al prossimo impegno di Serie A, dove incontrerà il Parma sabato 8 novembre alle ore 20:45, il Milan dovrà cercare di conquistare punti utili per tornare in testa alla classifica, dove attualmente il posto viene detenuto dal Napoli in solitaria.

Nel frattempo, il mercato non dorme mai, e infatti il Milan già sta valutando i prossimi colpi. Un reparto che dovrà essere necessariamente rafforzato sarà quello offensivo, che non è stato puntellato adeguatamente nella scorsa sessione estiva. Ma altri dossier sono rimasti aperti nel corso di queste settimane, come il futuro di Mike Maignan: il portiere rossonero, che stando agli ultimi rumors avrebbe preso una decisione sul proprio futuro.

Milan, sempre più in bilico il futuro di Maignan

Il destino del portiere ex Lille aveva tenuto banco nel corso della passata sessione, dato che il mancato rinnovo di contratto aveva destabilizzato l’ambiente per un possibile addio, alla luce anche del forte interesse da parte del Chelsea per l’estremo difensore francese. Tuttavia, il ritorno sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri ha rassicurato l’ambiente sulla permanenza del portiere, che infatti aveva scelto di rimanere a vestire la maglia rossonera.

Ma le ultime indiscrezioni sembrano invece ribaltare questa sicurezza. Il portiere negli ultimi giorni ha vissuto un momento positivo soprattutto per il rigore parato alla Roma nell’ultima giornata di campionato, match che ha visto la trionfante vittoria del Milan. Tuttavia, ad oggi sembra che il rinnovo del portiere sia più complicato che mai: anche se il Milan proverà a fare un tentativo già nelle prossime settimane per convincere il capitano a rinnovare con i rossoneri.

Stando a quanto raccolto da AffariItaliani.it, sembrerebbe che questa possibilità sia molto remota, soprattutto alla luce dell’alta concorrenza dei club europei per accaparrarsi le prestazioni del portiere. Il Chelsea rimane comunque alla finestra: dopo l’offerta rifiutata in estate, è probabile che già a partire dalla prossima sessione estiva possa tentare un nuovo assalto e chiudere l’affare a parametro zero.

Chiaramente, dal canto suo, il Milan non vorrà restare impreparato e ha già in mente nuovi nomi per il possibile successore del proprio capitano rossonero. Tra i profili monitorati dal club ci sarebbero Elia Caprile, in prestito al Cagliari ma di proprietà del Napoli. Altrimenti, il secondo nome è quello di Zion Suzuki, e anche Noah Atubolu, prospetto classe 2002 che sta avendo un buon rendimento con il Friburgo e considerato un portiere di prospettiva, potrebbe essere una soluzione interessante nel caso in cui Maignan dovesse dare l’addio.