Claudio Lotito ha fatto una scelta che ai tifosi della Lazio non va proprio giù: con questa mossa niente rinforzi per Sarri.

Non è certamente un momento facile per la Lazio. I biancocelesti sono stati sconfitti dal Como nella prima giornata di campionato, ma ciò che fa preoccupare maggiormente i tifosi è la brutta prestazione offerta dalla squadra allenata da Maurizio Sarri. Proprio il tecnico toscano, tornato alla guida della Lazio dopo l’addio di un anno e mezzo fa, non ha usato giri di parole nelle interviste post-partita.

“Oggi la lotta è stata impari e non era un differenziale fisico: noi abbiamo fatto correre le gambe, loro la palla – ha detto il Comandante – Non abbiamo fatto niente di quello che avevamo deciso di fare: se vedo la partita di oggi, tecnicamente la Lazio è inferiore al Como. Speriamo sia solo una brutta giornata da parte nostra e che questa differenza non sia reale“.

Dichiarazioni che non hanno fatto altro che aumentare l’agitazione dei tifosi, che chiedono interventi sul mercato per non ritrovarsi nelle prime giornate a dover fare i conti con una stagione già compromessa. Tuttavia, come noto, la Lazio non può effettuare operazioni in entrata a causa dello stop imposto dal Covisoc per lo sforamento di tre indicatori economici: l’indice di liquidità, l’indice di indebitamento e il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi.

Follia Lotito, la scelta fa infuriare i tifosi: niente acquisti, ecco perché

In questo calciomercato estivo Lotito ha potuto soltanto riscattare a titolo definitivo i giocatori che aveva in prestito, vale a dire Nuno Tavares, Dele Bashiru, Gigot, Rovella e Luca Pellegrini. Ma allora come fare per provare a migliorare la squadra in questi ultimi giorni di mercato? Ci sono delle strade percorribili oppure, come ha detto Sarri dopo il ko di Como, “siamo questi e dobbiamo andare avanti con questi“?

In realtà la Lazio potrebbe optare per delle cessioni, andando così a snellire il monte ingaggi: in questo modo Lotito avrebbe potuto acquistare calciatori più adatti all’idea di gioco del tecnico toscano. Tuttavia la società ha preferito non fare in questo modo. Le uniche partenze sono state quelle di Tchaouna (al Burnley) e Casale (riscattato dal Bologna): la proprietà laziale ha poi respinto le offerte per tutti i suoi big, come ha confermato lo stesso Lotito.

Di fatto è stato proprio il numero uno dei biancocelesti a bloccare il mercato in uscita, senza trovare altre soluzioni per provare a sbloccare quello in entrata.