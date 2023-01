Indegni insulti razzisti e beceri a Rafiat Folakemi Sule, giocatrice del Vicenza durante la partita contro il Jesina

Insulti beceri di natura razzista: il calcio femminile, purtroppo, non ne è immune. A farne le spese è stata Rafiat Folakemi Sule, durante la partita di Serie C tra Vicenza e Jesina. Dagli spalti, due persone dagli spalti, un uomo e una donna sostenitori del Jesina, le hanno gridato contro: «Bestia! Sei scura, bestia». Parole disgustose che hanno trovato la risposta della presidentessa Erika Maran e della società maschile.

MARAN – «Qua si va oltre la giustizia sportiva. Mi muoverò a livello penale, vista la gravitĂ dell’episodio. Non erano molti i tifosi della Jesina accorsi allo stadio, dovremmo risalire velocemente ai colpevoli. Dobbiamo superare lo scoglio della paura di denunciare: la tutela delle mie ragazze viene prima di tutto e io non ho paura di espormi in prima persona».

La societĂ LR Vicenza esprime solidarietĂ alla calciatrice Rafiat Folakemi Sule, vittima di insulti razzisti, nel corso di Vicenza Calcio Femminile-Jesina. Tutta la famiglia biancorossa abbraccia Rafi che indossa con orgoglio la maglia della nostra cittĂ https://t.co/FQ1yYqyCpN pic.twitter.com/ZE5y5G2haH — L.R. Vicenza (@LRVicenza) January 16, 2023

VICENZA – «La societĂ LR Vicenza esprime piena solidarietĂ alla calciatrice Rafiat Folakemi Sule, vittima di insulti razzisti, nel corso della partita di serie C tra Vicenza Calcio Femminile e Jesina Femminile.

Il club condanna fermamente l’episodio e auspica che i responsabili di tale gesto possano venire identificati e allontanati dalle manifestazioni sportive. Tali episodi, infatti, non possono essere tollerati nella vita e nello sport.

Tutta la famiglia biancorossa abbraccia Rafi che indossa con orgoglio la maglia della nostra città ».

