Caso Frattesi, Marotta furibondo: c’è l’accordo con la Juventus

Futuro sempre più in bilico per Frattesi, ora nel mirino della Juventus: un colpo basso per l’Inter che potrebbe perdere il centrocampista

Nonostante sia stata una vittoria sofferta, quella contro il Kairat, l’Inter è riuscita a imporsi per 2-1, portando a casa tre punti preziosi in una partita complessa che ha comunque lasciato qualche dubbio. I nerazzurri, però, possono consolarsi con la conferma del primo posto nella maxi classifica europea, dove restano a punteggio pieno – 12 punti – insieme a Bayern Monaco e Arsenal.

Tuttavia, un altro tema inizia a farsi spazio in casa Inter: quello legato al futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista romano, infatti, sarebbe al centro di alcune voci di mercato che parlano di un possibile interesse della Juventus, scenario che solleva più di un interrogativo sulla sua permanenza in nerazzurro e su un’eventuale partenza verso una diretta concorrente.

Frattesi nel mirino della Juventus: nerazzurri beffati

Quella contro il Kairat è stata la terza partita da titolare consecutiva per Frattesi, dopo le sfide con Cremonese e Union SG, in cui è stato schierato per permettere a Calhanoglu di rifiatare. Una scelta che testimonia la fiducia del tecnico nerazzurro nei confronti del giocatore, che comunque ha realizzato allo stesso tempo una prestazione negativa contro i kazaki.

Nonostante ciò, il suo futuro continua a destare qualche preoccupazione. Frattesi, arrivato all’ombra della Madonnina nel 2023 e legato all’Inter fino a giugno 2028, resta infatti nel mirino di diversi club sia italiani che stranieri, spesso al centro di ipotesi di scambio.

Le ultime indiscrezioni, rivelate dal giornalista Paolo Bargiggia, parlano proprio di un possibile scambio con la Juventus in vista del mercato di gennaio. Secondo Bargiggia, i bianconeri sarebbero pronti a proporre uno scambio di prestiti tra Frattesi e Manuel Locatelli, operazione che non modificherebbe i piani economici dell’Inter poiché entrambi i giocatori percepiscono un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione e sono legati ai rispettivi club fino al 2028.

L’unica differenza, oltre all’età – Locatelli è un classe 1998 –, riguarda il percorso e le caratteristiche dei due centrocampisti. Entrambi cresciuti nel Sassuolo, Locatelli e Frattesi hanno però avuto un rendimento diverso con le rispettive squadre. Dal punto di vista statistico, il confronto tra i due è interessante: Frattesi ha collezionato 98 presenze, 15 gol, 9 assist e 5 cartellini gialli in maglia nerazzurra; Locatelli, invece, conta 196 presenze, 6 gol, 15 assist e ben 40 cartellini gialli con la Juventus.

Numeri e profili differenti che rendono questa ipotesi di scambio potenzialmente delicata per entrambe le società. Ad oggi, questa indiscrezione potrebbe comunque influenzare i piani di mercato dell’Inter, che dovrà valutare con attenzione l’eventuale proposta bianconera in vista della sessione invernale.